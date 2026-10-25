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El País

Anticoncepción de emergencia: qué es, cómo actúa en el cuerpo y por qué no interrumpe el embarazo

Propuesta exige prueba de embarazo previa para reincoporar la anticoncepción de emergencia a protocolo de atención a víctimas de violación

La anticoncepción de emergencia previene un embarazo tras una relación sexual sin protección.
La anticoncepción de emergencia previene un embarazo tras una relación sexual sin protección.
Yucsiany Salazar Serrano

La pastilla de anticoncepción de emergencia, conocida popularmente como “pastilla del día después”, es un medicamento que se debe ingerir dentro de las primeras 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección para evitar un embarazo no deseado, por ejemplo, producto de una violación.

Desde el 2022, el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual incluye este método entre las opciones que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puede aplicar, tomando en cuenta una serie de valoraciones a la víctima.

No obstante, recientemente, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo que lo elimina de los servicios mínimos contemplados en un proyecto de ley para garantizar la atención integral a víctimas de violación sexual, durante las primeras 72 horas después de la agresión.