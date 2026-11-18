La ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Ana Elena Pinto, sostuvo su primer encuentro con la embajadora de la República Popular China en San José, Wang Xiaoyao, desde que la encargada de la diplomacia costarricense asumió el cargo, el pasado 15 de octubre.

La reunión fue divulgada en redes sociales por ambas representaciones diplomáticas. Tanto la Embajada de China como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destacaron el interés de fortalecer los vínculos bilaterales, mantener el diálogo e impulsar iniciativas de cooperación de beneficio mutuo.

Sin embargo, la Cancillería costarricense también informó de un intercambio sobre candidaturas de ambos países en instancias multilaterales, sin precisar cuáles fueron las postulaciones discutidas ni si hubo algún compromiso de respaldo.

El encuentro fue destacado por la Cancillería y la Embajada de China, mediante publicaciones en redes sociales. (Facebook de Cancillería/La Nación)

La representación china, por su parte, señaló que ambas funcionarias conversaron sobre oportunidades para fortalecer las relaciones bilaterales, explorar nuevas posibilidades de cooperación y abordar otros temas de interés común, pero tampoco detalló los asuntos tratados.

El encuentro se produce en un contexto de mayor acercamiento de Costa Rica a Washington, en medio de la política de Estados Unidos de contrarrestar la influencia china en el continente americano.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, Costa Rica adoptó decisiones que limitaron la participación de empresas chinas en sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, mientras estrechó su cooperación con Estados Unidos.

Washington ha presentado esas medidas como parte de sus esfuerzos por contener la presencia de Pekín en la región. En abril de 2025, el Departamento de Estado incluyó a Costa Rica entre los países que, según afirmó, habían dado pasos significativos para alejarse de China y acercarse a Estados Unidos, y destacó la cooperación bilateral para reforzar la seguridad de las redes 5G y las defensas cibernéticas.

La disputa por la participación de Huawei en el desarrollo de redes 5G en Costa Rica se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre San José y Pekín.