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Política

Aspirante a Sala III propone fortalecer figura del colaborador eficaz, que utilizó en investigación contra expresidente de Guatemala

Durante su paso por la CICIG, Christian Ulate participó en investigaciones de corrupción que involucraron a altos funcionarios guatemaltecos

11/11/2026 Asamblea Legislativa, Audiencias ante la Comisión de Nombramientos, candidaturas a magistratura de la Sala III, Sr Christian Ulate Durán, Postulante. Fotografía: Marvin Caravaca.
Marvin Caravaca
Lucía Astorga