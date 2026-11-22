Mi maestro literario José Coronel Urtecho, sentado en el corredor de la hacienda Las Brisas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, de frente a los llanos anegados al fondo de los cuales espejeaba el río San Juan, solía recitar unos versos onomatopéyicos del canto XXIII de La Ilíada: Polla d’ananta katanta paranta te dedochmia t’elthon, mientras asentaba la contera del bastón sobre la tarima del piso, para simular el golpe rítmico de los cascos de las bestias de la partida de soldados aqueos que buscan leña para la pira funeraria de Patroclo.

“Y fueron a muchos lugares, cuesta arriba y cuesta abajo, de través y por senderos oblicuos”, dicen esos versos, que él traducía de manera distinta: “Y por muchas subidas y caídas, vueltas y revueltas, dan con las casas”.

Como sea. Al volver la vista atrás, queda el camino azaroso. Cuesta arriba, cuesta abajo, subidas y caídas, vueltas y revueltas, destierros, una patria perdida, otra ganada, es la reflexión que hago sobre mi vida al entrar en la Real Academia Española, la casa de la lengua, para ocupar la silla de Mario Vargas Llosa, gracias a la propuesta de Santiago Muñoz Machado, Víctor García de la Concha y Luis Mateo Díez. Acogido, amparado, reconfortado, bajo la certidumbre de que, si algo no he perdido entre tantas vicisitudes, es esa lengua.

Después de andar por muchos lugares, y tras muchas vueltas y revueltas, cuando se cerraron para mí las puertas de Nicaragua, y me despojaron, además, de la ciudadanía, decidí que España era mi lugar de asilo y asiento, y decidí bien. Esta ha sido mi patria desde entonces, acogido en su regazo, consolado y honrado de muy distintas maneras. Nunca he sido extranjero en España.

Perdí un país, sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina, una dictadura “guaranga”, según el término escogido por el papa Francisco para calificarla; palabra de origen quechua que, según nuestro diccionario, define a una persona tosca, rústica o de difícil trato. Dura, como la madera del árbol espinoso del mismo nombre. Madera de fabricar garrotes, estacas, clavas, para apalear y matar a golpes.

Pero el país natal permanece allí, en la lontananza, vivo en la memoria que lo crea y recrea cada día y lo ilumina. Volcanes, lagos, lagunas, costas, llanos, selvas, tal como lo exaltó, también desde la ausencia, mi paisano Rubén Darío: Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño / tantas rubias bellezas y tropical tesoro, / tanto lago de azures, tanta rosa de oro, / tanta paloma dulce, tanto tigre zahareño…

Al escribir, imaginamos en una lengua común, y esa es otra manera de salvar distancias y borrar fronteras. Ser entendido de un país a otro, viajar en las palabras; no importan los muros, porque la lengua ya está del otro lado del río Bravo, en los Estados Unidos, la otra América, que, pese a la xenofobia oficial, es también un país latinoamericano y lo será más cada día. La lengua con botas de siete leguas.

La lengua que está en el fondo de mi memoria es, sobre todo, rural y provinciana. Son las voces que escuchaba en mi pueblo natal de Masatepe, voces campesinas de peones y campistos, de lavanderas que restregaban la ropa en las piedras volcánicas de la orilla de la laguna de Masaya, de pregoneras ambulantes de frutas y viandas, de los clientes humildes de la tienda de abarrotes de mi padre. Voces de un deje arcaico, como arcaicos eran los vocablos ensartados en sus frases en el octosílabo de los romances: yo te vide pasar endenantes. O, como suspiraba mi abuela paterna al evocar a un hijo ausente: ¡Ah, prenda!

Una mixtura en la que había giros del siglo de oro represados, voces chorotegas y nahuales, otras africanas, con lo que riqueza mayor no podía pedirse. Y esa lengua es la que llevo y traigo, lengua de tierra adentro y lengua de exilio.

Debo mi oído por la música de las palabras a mi abuelo paterno, Lisandro Ramírez, violinista, compositor entre pobrezas tantas de valses y misas de gloria, y el rigor por el oficio que necesita tiempo y disciplina para consumarse a mi abuelo materno, Teófilo Mercado, hombre de cálculo y medidas precisas. El papel pautado y el papel de lija. El arco del violín y la plomada.

En los días ya lejanos en que velaba mis primeras armas de escritor y leí por primera vez La ciudad y los perros, pensaba con admiración y asombro que aquel libro primerizo, y que permanece tan vivo y actual 60 años después, capaz de seguir enseñando novedades, había sido escrito por un muchacho de 25 años.

Vargas Llosa, a cuya obra dedico mi discurso de ingreso, es un novelista ecuménico en todos los sentidos. El narrador siempre actual, experimental, desafiante a los cánones, inventor de nuevas formas y renovador de la lengua, siempre empeñado en la gran aventura vital de la imaginación que es una forma de la libertad.

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Sergio Ramírez es novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado. Recibió el Premio Carlos Fuentes en 2014, el Premio Cervantes en 2017 y el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2026. Es fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta y el 15 de noviembre de 2026 ingresó como académico de número en la Real Academia Española (RAE), donde ocupa la silla L.