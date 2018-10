Por si acaso, conviene informar de que nadie en la redacción de este periódico había nacido o estaba por nacer en 1948. En la sala abundan los admiradores de don Pepe y no hay un solo opositor a las garantías sociales. Don Fernando puede repartir etiquetas como quiera, pero no tapar el solo con un dedo. El debate nacional de hoy no versa sobre el 48 y las conquistas de esa época. Versa sobre una burocracia desbocada, empeñada en defender sus privilegios con total indiferencia frente al destino del país, incluidos los sectores necesitados a quienes todavía les estamos debiendo la plena concreción de las garantías sociales. La fina inteligencia de don Pepe no dejó de advertir ese peligro ni de criticarlo con su reconocido humor, como aquella frase sobre la utilidad del IMAS, por él fundado, para sacar a sus funcionarios de la pobreza.