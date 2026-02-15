Editorial

Editorial: Criptoactivos en Costa Rica: entre la prudencia y la parálisis

En nuestro país, el debate sobre criptoactivos se mueve entre un vacío legal y un discurso institucional reticente, lo cual ha generado un efecto silencioso pero de elevado costo. Que Sinpe funcione bien no vuelve irrelevante la discusión sobre nuevas infraestructuras digitales que ya operan en múltiples jurisdicciones

Por La Nación
Criptoactivos, criptomonedas
Una cosa son las criptomonedas y otra distinta son los criptoactivos como categoría más amplia. Bajo este último concepto conviven infraestructuras tecnológicas como blockchain, la tokenización de activos, contratos inteligentes y sistemas de trazabilidad digital. (Shutterstock/Imagen)







