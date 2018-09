Lo leía (en realidad releía) una de estas tardes, cuando por bloqueos en las principales vías de la Gran Área Metropolitana no pude salir de mi casa. A pesar de que, por mi método de trabajo, tal restricción no me afecta mucho, no dejo de pensar en los miles de costarricenses propietarios de restaurantes, hotelitos y tiendas que dependen del turismo o el comercio, cuyo esquema de vida se ha visto severamente afectado por las huelgas.