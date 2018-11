Retos del Acuerdo. En primer lugar, cumplir las obligaciones del Acuerdo no resultará sencillo, especialmente, al considerar que el destinatario es el Estado en su totalidad. Hemos visto cómo en no pocas ocasiones los derechos de acceso a la información y participación no son adecuadamente atendidos por desconocimiento o reticencia de funcionarios para respetar lo que estipula el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional y contenciosa.