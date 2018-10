Mi dominio escolar de las ciencias naturales era nulo, pero atesoraba un álbum de postales zoológicas y con base en él hice mis cálculos. La conclusión fue que, con los invitados de última hora, la población original del arca más que se sextuplicaría y pondría en apuros a Noé. No me cupo la menor duda de que el patriarca no tuvo más remedio que ignorar la segunda orden, sobre todo tomando en cuenta que, siempre según mis números, salvo por una paloma, durante un período de poco más de un año nada ni nadie podría abandonar el arca.