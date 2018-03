El IVA tiene otras características que lo hacen un impuesto de cuidado: es oculto y relativamente fácil de aumentar. Al estar incluido en el precio final de los bienes y servicios, la gente no está al tanto de que está pagando impuestos cada vez que consume algo. Los contribuyentes deberían saber cuánto les cuesta mantener al Estado y el IVA disimula ese costo. Esta es una de las razones por las cuales incrementarlo no genera tanta resistencia. Por lo general, el IVA es introducido a una tasa baja y los políticos lo van aumentando paulatinamente. En Europa, la tasa promedio es del 21 %. En nuestro país, no se ha creado y ya el PAC está proponiendo subirlo al 15 % o incluso al 16 %.