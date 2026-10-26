Magistrado dejó el micrófono abierto sin darse cuenta y vaticinó el resultado de la elección de la presidencia de la Corte, minutos antes

El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, dejó su micrófono abierto sin darse cuenta durante la quinta ronda de votación de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y, en ese momento, pronunció unas palabras que se resultaron un vaticinio.

“Yo creo que queda Patricia Vargas”, dijo minutos antes de que se confirmara la elección de esta magistrada de la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III, como presidenta de la Corte.

Justo en ese momento, el secretario de la Corte le indicó a Araya que tenía el micrófono abierto.

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