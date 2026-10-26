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Política

La Corte Suprema eligió a su presidenta número 58: estos son los nombres de quienes ocuparon el cargo en sus 200 años

Este lunes la Corte designó a Patricia Vargas como presidenta número 58 de la Corte. La única mujer había sido la magistrada Zarela Villanueva

La Corte elegirá a su presidente número 58. En imagen (izq. a der.): Zarela Villanueva, Fernando Cruz, Orlando Aguirre y Luis Paulino Mora.
La Corte elegirá a su presidente número 58. En imagen (izq. a der.): Zarela Villanueva, Fernando Cruz, Orlando Aguirre y Luis Paulino Mora. La Nación
Sebastián Sánchez

La Corte Suprema de Justicia eligió este lunes a su presidenta número 58 en sus 200 años de historia. La votación arrojó que, por segunda vez, ese poder será presidido por una mujer: Patricia Vargas Gónzalez de la Sala Tercera.

Las otras candidaturas eran Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de Sala Tercera, y la vicepresidenta Damaris Vargas, de Sala Primera.

La única mujer, hasta hoy, en ocupar ese alto cargo fue la magistrada de la Sala Segunda, Zarela Villanueva Monge (2013-2017).