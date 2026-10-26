La Corte Suprema eligió a su presidenta número 58: estos son los nombres de quienes ocuparon el cargo en sus 200 años

La Corte Suprema de Justicia eligió este lunes a su presidenta número 58 en sus 200 años de historia. La votación arrojó que, por segunda vez, ese poder será presidido por una mujer: Patricia Vargas Gónzalez de la Sala Tercera.
Las otras candidaturas eran Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de Sala Tercera, y la vicepresidenta Damaris Vargas, de Sala Primera.
La única mujer, hasta hoy, en ocupar ese alto cargo fue la magistrada de la Sala Segunda, Zarela Villanueva Monge (2013-2017).
La Nación recopiló los nombres de los 57 presidentes de la Corte Suprema de Justicia, a partir de datos del historiador político Vladimir de la Cruz y del Poder Judicial.
Esta es la lista completa, desde que el 1°. de marzo de 1826 asumió José Simeón Guerrero de Arcos y Cervantes, fecha en que se instauró formalmente la Corte como un poder de la República, según De la Cruz.
Porprimera vez tres mujeres dirigen los tres poderes de la República: Laura Fernández, en el Ejecutivo; Yara Jiménez, en el Legislativo; y Vargas, en el Judicial.
A ellas se suma Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), órgano independiente con rango de poder, según la Constitución.
47 personas y 20 años en el poder
La Presidencia de la Corte ha sido ocupada por 47 personas diferentes; siete ejercieron el cargo más de un periodo:
José Simeón Guerrero de Arcos y Cervantes: 3 periodos
Luz Blanco y Zamora: 3 periodos
Vicente Sáenz Llorente: 3 periodos
Rafael Ramírez Hidalgo: 2 periodos
José María Castro Madriz: 2 periodos
José Rodríguez Zeledón: 2 periodos
Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: 2 periodos
Entre 1955 y 1975 (20 años) se registró el periodo más largo en que un magistrado ocupó la Presidencia de la Corte: Fernando Baudrit Solera. Le siguieron, con 14 años: Nicolás Oreamuno Ortiz (1920–1934) y Luis Paulino Mora Mora (1999–2013), quien murió en el cargo y fue sustituido por Villanueva.
Tras la Segunda República, los periodos se estabilizaron y se redujo la cantidad de personas en ocupar los cargos.
1826–1949 (123 años): Hubo 46 periodos ejercidos por 36 personas distintas, con una duración media de 2,67 años. Fue una época marcada por alta rotación, periodos de vacancia (1827–1829 y 1842–1843) e inestabilidad política.
1949–2026 (77 años): A partir de la Constitución de 1949, la estabilidad institucional se triplicó: solo 11 personas han presidido la Corte, elevando el promedio de gestión a 7 años exactos por presidente.
Tras el golpe de Estado de José Figueres Ferrer en 1948 y triunfar en la posterior guerra civil, la Junta Fundadora de la Segunda República destituyó a todos los magistrados de la Corte, según explicó De la Cruz.
Se nombró a José María Vargas Pacheco, quien solo presidió la Corte entre el 8 de mayo de 1948 y el 11 de mayo de ese año. Le sucedió Gerardo Guzmán Quirós (1948-1949).
El historiador explicó que se consideran presidentes legítimos del Poder Judicial dado que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 avaló, con efecto retroactivo, todos los decretos-leyes de la Junta, otorgándoles plena validez legal y constitucional.
Con esta información colaboró el historiador Vladimir de la Cruz.