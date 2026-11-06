Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2026 y la fecha del depósito del aguinaldo

El calendario oficial de pensiones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC) contempla únicamente dos giros pendientes en lo que resta del año, de los cuales uno incorpora el depósito del aguinaldo.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) depositará los recursos de forma directa en la cuenta bancaria que cada usuario registró previamente ante la entidad.

La CCSS tiene programadas dos fechas restantes para el retiro de la pensión. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El dinero estará disponible mediante tarjeta de débito y plataformas electrónicas, sin necesidad de presentarse a las sucursales físicas.

El cronograma establecido por la CCSS para los dos giros finales es el siguiente:

Noviembre: 28 de noviembre (incluye el depósito del aguinaldo).

28 de noviembre (incluye el depósito del aguinaldo). Diciembre: 30 de diciembre.

Para recibir los depósitos, la institución recordó que los pensionados deben mantener activa su cuenta bancaria.