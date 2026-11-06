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Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2026 y la fecha del depósito del aguinaldo

Quedan dos depósitos de pensión del IVM y RNC en el año: verifique las fechas oficiales fijadas por la CCSS para planificar sus finanzas personales

Persona usando un cajero.
La CCSS fijó las fechas de entrega de las dos pensiones restantes del año, de las cuales una incorpora el pago del aguinaldo. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez