¿Cuándo pagan el aguinaldo a las personas pensionadas? Esta es la fecha oficial

El aguinaldo correspondiente al periodo 2026 llegará a las personas pensionadas de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC) en noviembre, según el calendario oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El aguinaldo vendrá incluido en el depósito ordinario de las pensiones fijado para el 28 de noviembre del 2026.

El aguinaldo para pensionados del IVM y del RNC será depositado el 28 de noviembre. (Shutterstock/Shutterstock)

Las transferencias ingresarán de forma directa a las cuentas bancarias registradas por cada beneficiario. Quienes reciben estos recursos deben mantener activa su cuenta bancaria.

El dinero estará a disposición de los usuarios mediante tarjetas de débito y plataformas electrónicas, por lo cual no resulta necesario acudir a sucursales financieras físicas.

El siguiente giro ordinario para los pensionados de ambos regímenes quedó establecido para el 30 de diciembre.