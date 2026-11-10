AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

¿Cuándo pagan el aguinaldo a las personas pensionadas? Esta es la fecha oficial

Monto adicional llegará a beneficiarios de regímenes IVM y No Contributivo junto a mensualidad ordinaria

Uno de los datos más llamativos es que la experiencia del colaborador y la antigüedad en el puesto son factores considerados solo por 8% y 6% de las empresas, respectivamente.
Beneficiarios de regímenes de pensión obtendrán pago de aguinaldo vía transferencia a cuentas activas, sin necesidad de trámites presenciales. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez