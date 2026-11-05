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El País

¿Cuándo pagan el aguinaldo en Costa Rica? Fechas para sector público, privado y pensionados

Conozca cuándo corresponde el pago del aguinaldo para trabajadores del sector público, privado y personas pensionadas en Costa Rica

En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
El aguinaldo 2026 tiene fechas distintas para trabajadores del sector público, privado y personas pensionadas. Canva
Jailine González Gómez

El pago del aguinaldo 2026 en Costa Rica tendrá fechas diferentes para trabajadores del sector público, empleados de empresas privadas y personas pensionadas.

El Ministerio de Hacienda estableció el viernes 4 de diciembre de 2026 como fecha para el pago del aguinaldo del sector público, según el Calendario de Salarios y Pensiones 2026 de la Tesorería Nacional.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).