¿Cuándo pagan el aguinaldo en Costa Rica? Fechas para sector público, privado y pensionados

El pago del aguinaldo 2026 en Costa Rica tendrá fechas diferentes para trabajadores del sector público, empleados de empresas privadas y personas pensionadas.
El Ministerio de Hacienda estableció el viernes 4 de diciembre de 2026 como fecha para el pago del aguinaldo del sector público, según el Calendario de Salarios y Pensiones 2026 de la Tesorería Nacional.
Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El aguinaldo corresponde a un dozavo de todas las remuneraciones ordinarias y extraordinarias recibidas entre el 1.° de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.
¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026 a los pensionados de la CCSS?
Las personas pensionadas de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC) recibirán en noviembre el pago correspondiente al aguinaldo.
El calendario oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) establece el 28 de noviembre de 2026 como fecha de depósito de las pensiones de ese mes e indica que ese pago se realizará con aguinaldo.
Los depósitos de las pensiones se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas por cada persona pensionada. La CCSS señala que no es necesario acudir a una sucursal bancaria para retirar el dinero.