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El País

UCR cierra edificios ante supuesta amenaza de toma; estudiantes niegan intención de ocuparlos

Las autoridades universitarias alegaron que tenían información sobre una posible toma de edificios. Los estudiantes rechazan esa versión

Estudiantes de la UCR protestan en la Rectoría por falta de apoyo del rector Carlos Araya, en las negociaciones del FEES.
UCR evacuó edificios de Rectoría y Generales ante supuesta toma estudiantil. Universitarios lo niegan. Esteban Bermúdez
Sebastián Sánchez