UCR cierra edificios ante supuesta amenaza de toma; estudiantes niegan intención de ocuparlos

La Universidad de Costa Rica (UCR) evacuó los edificios de Rectoría y de Estudios Generales ante una supuesta intención de estudiantes de tomar instalaciones universitarias en protesta por los recortes presupuestarios del gobierno a la educación superior pública.

Pese a la evacuación, los estudiantes niegan que tuvieran intenciones de tomar los edificios universitarios.

Según fuentes de La Nación, mientras se desarrollaba una asamblea autónoma estudiantil en el Pretil, durante la tarde de este jueves, las autoridades universitarias habrían irrumpido en la actividad con el argumento de que no contaba con los permisos correspondientes.

Tras ese incidente, los estudiantes comenzaron a manifestarse frente al edificio de Estudios Generales, con megáfonos y mediante la distribución de volantes en las aulas. Posteriormente, la administración universitaria habría tomado la decisión de desalojar y cerrar las instalaciones de Estudios Generales y Rectoría.

El 23 de abril, el edificio de la Rectoría fue tomado por los estudiantes. Posteriormente, se llegó a un acuerdo para su devolución. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el comunicado de Rectoría, la medida se tomó “con el propósito de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones universitarias”.

La administración aseguró que cuenta con “información sobre la intención de un grupo de estudiantes de tomar edificios universitarios”, aunque no aclaró si respondía al incidente ocurrido en Generales.

Según información remitida al correo de los estudiantes, las clases en Generales se suspendieron este jueves, mientras que este viernes 13 de noviembre serían virtuales.

La Nación intentó obtener la versión de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, Mariela Rojas. También se remitieron consultas a la Rectoría. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Se evacuó el edificio de Rectoría y Estudios Generales. (Alonso Tenorio/La Nación)

Manifestación este viernes

Los estudiantes preparan una manifestación para este viernes 13 de noviembre, a las 4 p. m., en la Plaza de la Libertad de Expresión, en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

El movimiento se convocó “contra los recortes a la educación pública costarricense y contra el desmantelamiento del Estado Social de Derecho”.

Este 10 de noviembre, los diputados aprobaron una reducción por ¢8.048 millones correspondientes al primer tracto de los fondos postergados que el Gobierno de la República se comprometió en noviembre del año pasado, con firma de los ministros, a entregar a las cinco universidades públicas. Esto correspondían a dineros a pagar este 2026.

Previo a esto, para el presupuesto 2027, el PPSO recortó ¢8.048 millones destinado para las universidades públicas.

Diputados del PPSO aprobaron millonarios recortes a la educación superior. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Según el afiche de convocatoria, la protesta es llamada por las asociaciones: “Nos mantendremos hasta que el cuerpo aguante”, cierran.

La Vicerrectoría de Docencia emitió una circular, este 11 de noviembre, en la que autorizó a estudiantes y docentes la participación a partir de las 3:30 p. m. La protesta se llevaría a cabo en todas las provincias del país, salvo Cartago, señala el documento.

Los recortes presupuestarios son impulsados por el gobierno de Laura Fernández y refrendados por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Asamblea Legislativa.