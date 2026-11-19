La empresa Transportes Unidos Alajuelenses (Tuasa) solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) subir las tarifas de su ruta 200 (San José-Alajuela y ramales). La mayor alza, de 60%, sería el ramal Alajuela-La Aurora de Heredia (de ¢300 a ¢480).

Cinco días después de recibir la gestión, presentada el 13 de noviembre (expediente ET-133-2026), la Intendencia de Transportes de Aresep le notificó un auto de prevención con correcciones y documentos que debe aportar antes de decidir si admite el trámite, como se lo detalló en el oficio AP-0151-IT-2026 de este jueves.

Según el estudio que presentó la empresa, aplicar el modelo tarifario vigente arrojaría un incremento de 12,52%. El pliego que solicita es diferenciado por ramal:

La empresa justifica el pedido por la inversión en vehículos nuevos para mejorar el servicio y por el aumento en costos fijos y variables, como salarios, gastos administrativos y diésel.

El estudio parte de 110 autobuses, 819.352 pasajeros al mes y 17.492 carreras mensuales. Tuasa también pide que la Aresep actualice las variables al momento de calcularlas.

Las tarifas actuales fueron fijadas en la resolución RE-0139-IT-2026 y rigen desde el 28 de octubre de 2026, pocas semanas antes de esta solicitud.

Lo que le previene la Aresep

Sin embargo, el ente regulador concedió 10 días hábiles, contados desde la notificación, para responder a sus observaciones y advirtió que si las inconsistencias persisten, podrían considerarse falta de fundamentación y rechazarle la solicitud a Tuasa.

La Aresep indica que la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) aprobó en octubre de 2025 una disminución de la flota de la ruta 200, pero que esa adenda al contrato de concesión requiere refrendo de la Aresep y el CTP aún no lo ha solicitado.

Por eso, dice, los cálculos deben hacerse con las condiciones del contrato refrendado en 2022 (resolución RE-0635-RG-2022).

Además, parte de las tarifas que Tuasa usó como punto de partida no coincide con las de la resolución RE-0139-IT-2026.

Para el ramal Expreso, la Aresep tiene registradas salidas de lunes a domingo, pero los horarios que aportó la empresa solo detallan de lunes a viernes.

Tuasa descartó los registros del sistema de conteo y las estadísticas reportadas al regulador porque, según dijo, no tenía doce meses completos con el esquema vigente.

Ante esto, la Intendencia de Transportes le dijo que sí había datos desde noviembre de 2025 hasta octubre de 2026 y le pidió que justificara el uso de cada mecanismo en orden de prioridad.

Otro reclamo es que también debe indicar cuánto de las facturas del estudio de calidad del servicio corresponden a la ruta 200 y sustentar con facturas de los últimos seis meses los costos del sistema de pago electrónico, que en esta ruta opera desde febrero anterior.

Tampoco se aportaron datos de la concesión en la hoja de cálculo entregada a la Autoridad, el total de unidades autorizadas a la empresa en todas sus rutas y el documento del CTP que clasifica cada autobús.

Adicionalmente, Aresep también señala incumplimientos de la empresa.

Según una consulta al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Tuasa está morosa en sus aportes patronales.

Los estados financieros de la contabilidad regulatoria de 2025 no llevan la firma del representante legal ni del contador privado incorporado, carecen de los timbres de ley y no coinciden con los estados auditados en activo, pasivo, patrimonio y gastos.

Encima, la empresa no ha cargado al Sistema de Información Regulatoria numerosos registros diarios del sistema de conteo de pasajeros.