Tres de cada diez costarricenses admiten haber creído en noticias falsas: encuesta revela sobre cuáles temas

La circulación de contenidos falsos o manipulados se ha consolidado como uno de los principales desafíos para el debate público en Costa Rica: tres de cada diez personas (33,5%) reconocen haber creído recientemente en un contenido que luego resultó ser falso.

Según la IV Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, los principales focos de desinformación se situaron sobre el Gobierno y el Poder Judicial. El estudio no precisa si la desinformación sobre las instituciones fue de orientación positiva o negativa.

El 33,5% que admitió haber sido víctima de desinformación refleja un incremento respecto a la medición efectuada en 2025, cuando el indicador se situaba en un 28,1%. Por otro lado, el 66,5% indicó no haber sido víctima de desinformación.

El incremento de 5,4 puntos porcentuales confirma que, lejos de contenerse, el alcance de la desinformación continúa expandiéndose en el ecosistema digital costarricense, afectando a más de un tercio de la ciudadanía que admite haber sido engañada por falsedades en circulación.

El estudio fue desarrollado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y se estima un error muestral máximo de ±3,1 puntos porcentuales.

Desinformación sobre la Sala Constitucional y el Poder Judicial fue el segundo tema en que los ciudadanos observaron mayor desinformación. (Rafael Pacheco Granados)

Poder Judicial y Gobierno: principales objetivos de desinformación

La desinformación en Costa Rica no se distribuye de manera homogénea; por el contrario, concentra sus mayores volúmenes sobre las instituciones responsables de la gobernabilidad, el control constitucional y la impartición de justicia.

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial encabezan, en empate técnico, la lista de instituciones sobre las cuales la ciudadanía afirma haber visto o escuchado información falsa durante el último año.

“El 58,6% de los costarricenses afirma haber visto desinformación sobre el Gobierno, mientras que un 58,5% reporta haber observado contenidos falsos dirigidos contra la Sala IV (Constitucional), jueces o fiscales”, dice el estudio.

“Este resultado adquiere relevancia en un contexto en el que, durante los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha mantenido una confrontación pública con figuras del Poder Judicial”, destacó el informe.

En tercer lugar aparecen los temas de salud, como vacunas y enfermedades (55,3%), seguidos por cambio climático y ambiente (54,7%) y la Asamblea Legislativa (51,8%).

En un año marcado por la dinámica electoral, prácticamente la mitad de la ciudadanía (el 49,6%) afirma haber estado expuesta a contenidos falsos sobre candidaturas presidenciales.

De forma paralela, un 43,4% de los encuestados reporta haber detectado desinformación sobre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el órgano encargado de velar por la transparencia e imparcialidad del proceso democrático.

El 49,6% reportó desinformación sobre los candidatos presidenciales. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)

Los temas migratorios registraron el menor porcentaje de personas que afirmaron haber visto contenidos falsos o desinformación, con un 34,5%.

Los resultados se circunscriben a la población mayor de edad con acceso a teléfono celular, que en el caso de Costa Rica ronda el 98%. Se realizaron 993 entrevistas telefónicas entre el 2 y el 14 de septiembre.

Facebook encabeza la lista

El informe universitario identifica las plataformas a través de las cuales las personas recibieron información falsa que terminaron creyendo. Entre quienes reconocieron haber sido víctimas de desinformación, las redes sociales e intermediarios digitales destacan como las principales vías de difusión de esos contenidos.

Facebook encabeza la lista con una diferencia abrumadora: tres de cada cuatro personas engañadas (un 74,8%) señalan haber recibido el contenido falso a través de esta red social. Le siguen TikTok, con un 48,3%, y la aplicación de mensajería WhatsApp, con un 43,5%, configurando el tridente de mayor impacto en la difusión de bulos y narrativas engañosas.

En Facebook tres de cada cuatro personas fueron engañadas (un 74,8%). (Ben Margot/AP)

Le siguen, Instagram con 38,87%, el correo electrónico se situó en 19,35% y, finalmente, X (antes Twitter) con un 11,31%.