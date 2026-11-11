AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Tres de cada diez costarricenses admiten haber creído en noticias falsas: encuesta revela sobre cuáles temas

Encuesta de la UCR identifica los temas, instituciones y plataformas digitales relacionados con la circulación de contenidos falsos en Costa Rica

Tres de cada diez costarricenses creyeron en noticias falsas, revela encuesta de la UCR.
Tres de cada diez costarricenses creyeron en noticias falsas, revela encuesta de la UCR. MIGUEL SCHINCARIOL
Sebastián Sánchez