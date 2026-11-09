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El País

¿Tiene cita en la Embajada de Estados Unidos? Tome en cuenta este cierre durante la semana

Cierre en Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afecta citas presenciales y servicios consulares, incluidas solicitudes de visa

Estados Unidos sube tarifas en la emisión de visas especiales de trabajo.
Embajade de Estados Unidos tendrá cierre total tanto en las instalaciones de la Embajada como las oficinas de la Sección Consular donde se tramitan los visados a ese país. Shutterstock
Juan Fernando Lara Salas