¿Tiene cita en la Embajada de Estados Unidos? Tome en cuenta este cierre durante la semana

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica permanecerán cerradas un día de esta semana, por lo que las personas que tengan citas presenciales para solicitar visas u otras diligencias deberán tomar en cuenta la suspensión total de servicios.

La sede diplomática anunció este lunes 9 que el cierre responde a la conmemoración del Día de los Veteranos, una festividad federal estadounidense que se celebra cada año el 11 de noviembre.

La medida comprende tanto las instalaciones de la Embajada como las oficinas de la Sección Consular, donde se atienden trámites relacionados con servicios consulares, entre ellos las solicitudes de visa.

La Embajada informó que ambas dependencias reabrirán el jueves 12 de noviembre y retomarán su horario habitual, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

El Día de los Veteranos honra a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La fecha también recuerda el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, firmado el 11 de noviembre de 1918.

La celebración comenzó en 1919 como Día del Armisticio y cambió su nombre a Día de los Veteranos en 1954, para rendir homenaje a los veteranos de todas las guerras.