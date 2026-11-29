La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) abrió un procedimiento sumario contra el Ministerio de Hacienda. La investigación busca determinar si la cartera vulnera el derecho de autodeterminación informativa y los deberes sobre el manejo de bases de datos de los ciudadanos.

El caso se originó en una denuncia presentada el 13 de agosto del 2026 por el perito informático José Sánchez Pérez. La resolución N.º 079-1-2026-ADM, emitida en setiembre pasado y de la cual La Nación tiene copia, admitió el reclamo bajo el expediente N.º 387-08-2026-DEN.

La Agencia ordenó tramitar el proceso a través de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda. La resolución advirtió de que los hechos denunciados podrían incumplir los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley N.º 8968.

La entidad otorgó un plazo de tres días hábiles al Ministerio para pronunciarse sobre los hechos atribuidos y aportar las pruebas de descargo. Al tratarse de un proceso sumarísimo, no habrá audiencias orales y cualquier testimonio deberá presentarse mediante declaración jurada autenticada.

En su informe, el cual se considerará rendido bajo fe de juramento, Hacienda debe responder tres interrogantes específicas de la Agencia:

Si se encuentra en desarrollo un sistema tecnológico que implique el tratamiento de datos personales. En caso afirmativo, detallar la etapa exacta en que se halla el desarrollo de dicha herramienta. Indicar si existe una agenda conformada para elaborar protocolos mínimos de actuación y medidas de seguridad, según exige el artículo 27 del Reglamento a la Ley N.º 8968 (Decreto 37554-JP).

La resolución, firmada por Karla Quesada Rodríguez, jefa del Departamento de Registro de Archivos de Bases de Datos, y elaborada por Allan Quesada Gómez, advierte de que la omisión del informe hará que se tengan por ciertos los hechos acusados.

La Nación remitió consultas a la Prodhab y al Ministerio de Hacienda. Se estaba a la espera de las respuestas, al cierre de edición.

El Ministerio de Hacienda enfrenta un proceso ante el eventual uso de datos de los habitantes. (La Nación/Archivo)

Condena de la Sala Constitucional

El 24 de junio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aseguró que Costa Rica incorporaría tecnologías desarrolladas por el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel para combatir la evasión fiscal. Un día después, el analista de ciberseguridad y perito informático presentó formalmente una solicitud de información pública.

Según la denuncia, las notas de prensa difundidas tras el evento atribuyeron a dichas herramientas capacidades de inteligencia artificial, análisis predictivo y procesamiento masivo de datos. También mencionaron la recolección de información mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (Osint).

Un día después del anuncio, el 25 de junio del 2026, Sánchez Pérez presentó una solicitud de información pública ante el Ministerio. El ciudadano consultó si el sistema emplearía perfilamiento automatizado y recolección masiva de datos de redes sociales, registros privados o fuentes públicas y semipúblicas.

El requerimiento también indagó si la cartera compartiría información con órganos de inteligencia del Estado y si existía una evaluación de impacto en la protección de datos. Además, pidió conocer el destino y la eventual transferencia internacional de la información.

Ante la falta de respuesta en el plazo constitucional, el denunciante interpuso un recurso de amparo. El 30 de julio del 2026, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso por unanimidad mediante el voto N.º 2026-029146 (expediente 26-024941-0007-CO).

Los magistrados calificaron como genérica la contestación inicial de la institución. El tribunal condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, y ordenó entregar una respuesta completa.

En cumplimiento del fallo, el viceministro de Ingresos envió el oficio MH-DVMI-OF-0086-2026 el 12 de agosto del 2026. El funcionario aseguró en el documento que la iniciativa no se había desarrollado aún y permanecía en fase de exploración y análisis.

El viceministro agregó que no existe una solución definida a la cual atribuir funcionalidades. Por ese motivo, sostuvo que no procede referirse al marco legal, protocolos de ciberseguridad, mecanismos de auditoría ni al intercambio de datos con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Asimismo, el funcionario indicó que cualquier proyecto futuro se ejecutará bajo el marco jurídico vigente, incluida la Ley N.º 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

Para el denunciante, la respuesta ministerial confirma la existencia de un análisis en curso para tratar datos masivos de los habitantes sin que se acreditara ante la Prodhab el cumplimiento de las obligaciones legales.

Ante esos hechos, Sánchez presentó la denuncia a la que ahora la Prodhab dio curso.