El Consejo Nacional de Rectores (Conare) aprobó este martes un aporte solidario de ¢284 millones para el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con el fin de aliviar las dificultades financieras de su Centro Académico de Limón.

Sin embargo, la universidad advirtió de que el monto es insuficiente para cubrir sus necesidades y no resuelve el recorte de más de ¢6.000 millones propuesto por el Gobierno.

Inicialmente, la Rectoría solicitó ¢492,9 millones para atender la reducción de recursos que dificultó el funcionamiento normal del centro académico del Caribe durante octubre, noviembre y diciembre del 2026.

Recursos provienen de ajustes presupuestarios

El TEC aclaró que el Conare aprobó un total de ¢785 millones mediante el Nuevo Fondo de Equidad, de los cuales ¢501 millones corresponden a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Estos fondos no representan una nueva asignación del Gobierno. Según la institución, provienen de medidas de contención del gasto, postergación de proyectos y recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La casa de enseñanza también señaló que enfrenta una reducción superior a ¢4.400 millones desde el último trimestre del 2026 y para el 2027.

Ante este panorama, anunció que continuará con las gestiones institucionales y legales para defender los recursos que considera correspondientes por concepto de leyes específicas y del FEES.

Aunque el aporte ya cuenta con la aprobación del Conare, su utilización depende del aval de la Contraloría General de la República y de su incorporación al presupuesto institucional.

El TEC reiteró su llamado al diálogo con las autoridades gubernamentales para buscar soluciones al financiamiento de la educación pública y garantizar la continuidad de su presencia académica en las regiones.