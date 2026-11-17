El Consejo Nacional de Rectores (Conare) aprobó un “apoyo solidario” de ¢785 millones para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con el fin de mitigar el impacto de un recorte presupuestario propuesto por el Ministerio de Hacienda que amenaza los recursos destinados al mantenimiento de sus sedes regionales.

Así consta en el acuerdo CNR-689-2026, con fecha del 12 de noviembre, en el que se indica que la rectora del TEC, María Estrada Sánchez y el jerarca de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, solicitaron el apoyo ante Conare. Estrada solicitó ¢492.879.477 para destinarlos al Centro Académico de Limón para cubrir gastos de personal, servicios estudiantiles y funcionamiento del último trimestre del año.

Por su parte, Arias, quien confirmó la aprobación del apoyo y proporcionó el documento del acuerdo, solicitó un apoyo por ¢2.500 millones debido a las afectaciones que enfrentan ante el no giro del aumento del 2% del FEES de 2025 (¢11.500 millones que se repartirían entre las cinco universidades públicas), reducción de recursos provenientes de la Ley 9635 y recorte de fondos postergados.

No obstante, el apoyo acordado por Conare será de ¢284 millones al TEC y ¢501 millones a la UNED.

La información también fue dada a conocer por el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro.

“En Conare, entre el martes y miércoles, se aprobó tomar recursos de subejecuciones presupuestarias del Conare y de superávit que quedaba en el Conare. El monto total es de ¢785 millones para distribuirlos entre la UNED y el Tecnológico con el propósito de que puedan cubrir el recorte presupuestario que se aplica para este tercer trimestre del año de la Ley 9635, que son ¢492 millones por universidad”, precisó Carlos Araya Leandro en la sesión del 12 de noviembre del Consejo Universitario de la UCR.

La decisión, según Araya Leandro, se tomó entre el 10 y el 11 de noviembre.

La Nación conoció esta información días atrás; no obstante, la oficina de prensa de Conare no la confirmó aún este 17 de noviembre.

“El tema que nos señala se encuentra en un proceso de formalización institucional. Por esta razón, todavía no contamos con comunicación oficial para confirmar la información. Una vez que el Conare comunique el acuerdo oficialmente, podremos ampliar la información”, indicó la oficina de prensa el jueves 12 de noviembre.

Estudiantes y docentes del Centro Académico de Limón del TEC marcharon días atrás como protesta a los recortes propuestos por Hacienda que provocarían el cierre de ese recinto. (TEC/Suministrada)

“Se acuerda: Aprobar para el 2026 un monto de ¢785 millones como aporte solidario del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) al “Nuevo Fondo de Equidad”, producto de la aplicación de medidas de contención del gasto, la identificación de contrataciones prescindibles, la postergación de proyectos y el espíritu de solidaridad que caracteriza al Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal". — Acuerdo CNR-689-2026

¿De dónde provienen los fondos?

Según el acuerdo de Conare, los fondos solidarios que se destinarán a la UNED y al TEC provienen de las siguientes fuentes: