La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) son las únicas dos instituciones de educación superior del país incluidas en el QS World University Rankings: Sustainability 2027.

La UCR ocupó el puesto 488 en la clasificación global y obtuvo un puntaje general de 72,4. Por su parte, la UNA se ubicó en el rango 1501+ y no cuenta con un puntaje general asignado.

La UCR y la UNA ingresaron en clasificación mundial de sostenibilidad 2027 (Rafael Pacheco Granados / Cortesía UNA/La Nación)

En la medición pasada solo figuraba la UCR en la lista.

La institución mejor posicionada en el listado mundial fue Lund University, en Suecia, con un puntaje global de 100, el máximo posible en la escala que utiliza la firma QS.

De acuerdo con el sitio web del listado, esta medición evalúa el desempeño de las universidades en tres categorías: impacto ambiental (45% del total), impacto social (45%) y gobernanza (10%).

Estas áreas se dividen en nueve áreas u objetivos y 52 indicadores que combinan datos de fuentes públicas, envíos institucionales, encuestas globales, estadísticas nacionales, bases de datos de investigación y conjuntos de datos de referencia externos.

Desempeño de la Universidad de Costa Rica

En el eje de gobernanza, la UCR obtuvo su calificación más alta, con 91,2 puntos en el indicador de buena gobernanza (Good Governance).

En la categoría de impacto social, la institución sumó 89,8 puntos en intercambio de conocimiento (Knowledge Exchange), 81,3 en salud y bienestar (Health and Wellbeing), 78,4 en igualdad (Equality), 66,1 en empleabilidad y oportunidades (Employability & Opportunities), y 56,3 en impacto de la educación (Impact of Education).

Dentro del apartado de impacto ambiental, la UCR registró 89,2 puntos en educación ambiental, 57,6 en investigación ambiental y 42,2 en sostenibilidad ambiental.

Resultados de la Universidad Nacional

La UNA alcanzó su mayor puntuación en el indicador de educación ambiental (Environmental Education), con 83,9 puntos. En esa misma área de impacto ambiental, obtuvo 35,5 en investigación ambiental (Environmental Research) y 3,8 en sostenibilidad ambiental (Environmental Sustainability).

En la categoría de impacto social, esta casa de estudios recibió 70 puntos en salud y bienestar, 38,8 en impacto de la educación, 38,5 en intercambio de conocimiento, 35,5 en empleabilidad y oportunidades, y 29 en igualdad.

Finalmente, en el eje de gobernanza, la UNA alcanzó una calificación de 57,2 en el indicador de buena gobernanza.

Propósito de la clasificación

El QS World University Rankings: Sustainability examina tanto las políticas y prácticas institucionales como los resultados de investigación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los logros de los exalumnos en temas ambientales y sociales.

El listado está diseñado para ofrecer a estudiantes, universidades y responsables de políticas públicas una visión integral sobre la contribución de los centros de enseñanza superior al desarrollo sostenible, tanto desde su labor académica como en su papel de empleadores y organizaciones operativas.