Con 17 años y proveniente de un colegio público académico, Darío Alvarado González alcanzó un puesto en el top 10 de las mejores notas de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el proceso 2026-2027.

El joven consiguió una nota de 775,62 de 800 puntos posibles y se colocó en el puesto 10 del listado de las 24 mejores notas del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica.

Los estudiantes reconocidos provienen de 12 colegios privados, tres subvencionados, un colegio científico y siete centros o modalidades públicas.

‘Es mucho el orgullo saber que uno tal vez no tiene los privilegios o posibilidades que tienen otros’

Hijo de una profesora de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y de un Mecánico Automotriz, Darío Alvarado González estudió en el Liceo Emiliano Odio Madrigal, ubicado en Esparza, Puntarenas.

Para destacarse en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), el estudiante se empezó a preparar desde marzo con un profesor particular de Esparza. Además, algunos docentes de su colegio le apoyaron en el proceso. Sin embargo, el joven no se esperaba este resultado.

“Estoy muy feliz, la verdad. Es algo que no me esperaba, no me esperaba una nota así de alta, me esperaba tal vez alto, pero no tan alto. Me siento muy feliz, muy agradecido”, contó el muchacho, quien dice que se siente muy orgulloso de representar a su centro educativo y a su comunidad.

Procedente de un colegio público de Esparza, Puntarenas, este joven de 17 años destacó en el examen de admisión de la UCR

Daniel Barnett, hermano de Darío y quien lo acompañó a la entrega de su reconocimiento, contó que desde niño su hermano ha sido muy aplicado y se ha interesado por la excelencia e ir más allá de solo cumplir con su deber.

“Yo sí lo he visto aplicado desde hace mucho. Todo el tiempo va a grupos, a talleres, a clases para buscar una manera de superarse y yo creo que eso es algo muy importante, especialmente por la situación en Puntarenas, que es una provincia que ha tenido sus dificultades, que hacen falta oportunidades y yo estoy muy orgulloso de que él no se ha conformado con tener una nota buena, sino ir más allá de entrar a la universidad”, comentó el hermano.

Aunque Darío aplicó para ingresar a la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), su intención es estudiar Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en la Universidad de Costa Rica.

“Es muy bonito, es mucho el orgullo saber que uno tal vez no tiene los privilegios o posibilidades que tienen otros. Más que todo venir fuera del Gran Área Metropolitana es un orgullo muy grande”, dijo Darío.

El joven instó a jóvenes que provienen de instituciones públicas a que se esfuercen: “Si uno puede, todos pueden llegar a estar aquí. Les digo que nunca dejen de superar y que siempre tengan muchas ganas de superarse”.