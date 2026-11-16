La Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció este lunes 16 de noviembre a los jóvenes que alcanzaron los mejores promedios en el proceso de admisión 2026-2027 y quienes, si así lo deciden, podrían empezar a estudiar en esta casa de educación superior el próximo año.

Los tres aspirantes que alcanzaron las notas más altas en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) provienen del Colegio Miravalle de Cartago; CTP Don Bosco, en Alajuelita; y Caribbean Ocean School, en Limón.

A continuación, puede conocer el nombre de los jóvenes con mejores promedios, los centros educativos de los que se graduaron los destacados estudiantes, así como la nota obtenida por cada uno, de mayor a menor.