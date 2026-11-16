Alejandro Fallas Retana, de 19 años y graduado del Colegio Miravalle, de Cartago, obtuvo la calificación más alta en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El joven alcanzó 789.81 puntos de 800 posibles en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la UCR.

En el top 3 de las notas más altas también se ubicaron Jafet Alonso Rojas Bello, en el segundo puesto con 787.92 puntos y procedente del Colegio Técnico Don Bosco; y Santiago Fallas Víquez, en el tercero con 785.26 unidades del Centro Educativo Bilingüe Caribbean.

Sus familiares recibieron la noticia entre lágrimas de felicidad. Francisco Fallas, padre de Alajandro, manifestó una emoción muy grande.

“Tenemos un hijo brillante, dedicado, estudioso y esforzado. Ha sido muy independiente y ha buscado alcanzar sus objetivos”, contó.

El joven tiene la intención de estudiar medicina.

Los mejores promedios

Durante una ceremonia realizada en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía de la Universidad de Costa Rica, la UCR reconoció a 25 jóvenes con los 24 mejores promedios en el examen de admisión. Dos aspirantes empataron en el cuarto lugar.

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