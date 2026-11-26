Randall Cabrera Garita, presidente a.i. de la Unión Médica Nacional, aseguró que la huelga general que están convocando para febrero, en jornadas ordinarias y extraordinarias, se realizaría “por el tiempo necesario”. Reconoció que este llamado a sus casi 10.000 afiliados a unirse es una forma de presión para que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se sienten a hablar con los representantes sindicales.

Tras una conferencia de prensa en la que se hizo el llamado a que médicos generales, especialistas y residentes se unan a la huelga en febrero, Cabrera respondió consultas a La Nación relacionadas con las afectaciones y el impacto que esta acción causaría en los pacientes, y explicó qué esperan que haga la institución para suspender la eventual huelga.

El llamado a huelga se realiza cuando la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra en una crisis de listas de espera que tiene cerca de 1,5 millones de casos, saturación de servicios de emergencia que provoca que los pacientes esperen durante días en sillas, sillones o camillas para un internamiento o una intervención, así como la falta de médicos especialistas. Directores de hospitales han afirmado que los pacientes están muriendo y que la saturación está llegando al extremo.

En su llamado a la huelga, el representante sindical advirtió de supuestas amenazas de privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social y denunció un deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores.

-¿Cuántas personas calculan que podrían unirse a esta huelga?

-Esperamos que sea la mayoría del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las condiciones laborales nos están afectando a todos y esto se traduce en un deterioro de la prestación de los servicios. Solo en Unión Médica Nacional tenemos casi 10.000 afiliados y esperamos que, como lo hicieron hoy, la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (Siprocimeca) y muchos otros sindicatos del área de salud se nos unan.

-¿Cuál sería la afectación para los pacientes?

-Sí, puede haber afectación, realmente, pero nosotros también estamos peleando por la dignidad de los pacientes que están en los servicios de emergencias día a día en condiciones que no son las adecuadas. Obviamente hay que establecer planes de contingencia, pero esperamos que las autoridades recapaciten; tienen más de un mes y medio para poder sentarse a hablar con los representantes sindicales.

-¿Es esto una forma de presión o de amenaza: decir que si no hacen lo que solicitan, se van a la huelga y habrá más afectación?

-Es una medida de presión para que las autoridades se sienten a hablar con los representantes de los trabajadores. Creemos que sí se pueden resolver las listas de espera y mejorar la atención de los usuarios si nos sentamos a dialogar.

En octubre, una paciente se acostó en el piso tras en apariencia haber sido operada en el Hospital de Liberia, pues no tenía una camilla asignada. Esto según indicó una persona que esperaba en el Servicio de Emergencias de ese centro médico. Este medio tuvo acceso a videos en los que igualmente otras personas enfermas prefirieron acostarse en el piso pues tenían días de estar esperando en sillas de metal. En semanas recientes se ha informado la saturación de emergencias en hospitales nacionales y regionales en los que en los casos más dramáticos hay pacientes que pasan días esperando en sillas. (Cortesía para La Nación/Apple Photos Clean Up)

-¿Qué tendría que pasar para que esta huelga no llegue a realizarse? Porque aunque se hable de medidas de contingencia, sería demoledora la ausencia de esta cantidad de médicos; ni siquiera hay suficientes especialistas .

-Muchos trabajadores de la institución hoy en día también son pacientes de la misma, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental. Las condiciones, como le dije, no son las mejores. Estamos luchando no solo por las condiciones de los trabajadores, sino también por las de los pacientes. Si usted no tiene al personal bien, tampoco se va a dar un buen servicio.

-¿Qué evitaría la huelga?

-Que las autoridades de la Caja se sienten, que negociemos, que hablemos sobre cuáles son las alternativas que se pueden proponer, sobre todo porque ellos lo que quieren básicamente es privatizar muchos de los servicios, como ya se ha hecho con tanta tercerización y mucha compra, probablemente a dedo incluso.

-¿Cuáles son sus demandas? ¿Qué es lo que esperan?

-Básicamente dos cosas: primero, que se trate de utilizar todos los recursos de la institución antes de privatizar servicios. Y segundo, que se anule el instructivo que tiene la fórmula de cálculo en el que se disminuye el pago del tiempo extraordinario. Como le dije, muchos funcionarios tienen los salarios congelados, hay brechas —tenemos médicos haciendo el mismo trabajo con salarios muy diferentes— y ahora les dicen que les van a pagar menos por el tiempo extraordinario. ¿Quién va a querer participar así?

-¿De realizarse la huelga, por cuánto tiempo se extendería?

-Por el tiempo necesario para que se resuelva la situación.

-Usted mencionaba, y lo hemos reportado en reiteradas ocasiones, la situación en los servicios de emergencias, donde hay pacientes incluso en el piso. (...) ?¿Una huelga que dure uno, dos, tres, cuatro días o más afectaría aún más a esas personas?

-Así como nosotros somos conscientes de que una huelga afecta a los pacientes, las autoridades también deben ser conscientes de que la situación actual los afecta. Entonces, a toda costa, en un país civilizado y de derecho, esperamos que nos sentemos a hablar y veamos las mejores alternativas.