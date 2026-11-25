La Unión Médica Nacional, sindicato médico, convocó a sus afiliados médicos generales, especialistas y residentes a que se unan a una huelga nacional en febrero del 2027 tanto en jornada ordinaria como extraordinaria.

El llamado a huelga se realiza cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra en una crisis de listas de espera, saturación de servicios de emergencias y falta de médicos especialistas.

La convocatoria fue realizada por Randall Cabrera Garita, presidente de la Unión Médica, quien advirtió sobre supuestas amenazas de privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y denunció un deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores.

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