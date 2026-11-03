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El País

Siete grandes sindicatos denuncian asedio, presiones y hostilidades por parte del gobierno de Laura Fernández

Dirigentes gremiales de los sectores de educación, salud y telecomunicaciones relatan a ‘La Nación’ haber sufrido tratos hostiles, trabas para realizar actividades sindicales, ningún acceso al diálogo y hasta sentirse vigilados

Siete sindicatos denuncian asedio por parte del gobierno
De izquierda a derecha: Luis Chavarría, secretario general de UNDECA; Lenin Hernández, secretario general de SINAE y Afines; Gilda Montero, presidenta de ANDE; Sergio Olivares, presidente de Anttec; Gilbert Díaz, presidente del SEC; Albino Vargas, secretario general de ANEP; y Dennis Solís, presidente de APSE. La Nación

Fernanda Matarrita Chaves y Cristian Mora

Hostilidad, dificultades para dialogar y ejercer la actividad sindical, así como sospechas de vigilancia, figuran entre los señalamientos de dirigentes de siete grandes sindicatos de Costa Rica sobre su relación con el gobierno de Laura Fernández.

Algunos de ellos aseguran que las tensiones comenzaron durante la administración de Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia.

Consultados por La Nación, los líderes gremiales de Undeca, ANDE, ANEP, Sinae Afines, SEC, Anttec y APSE expusieron las tensiones que arrastran con el Poder Ejecutivo.