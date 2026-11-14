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El País

Seis de cada diez costarricenses rechazan que el gobierno tenga derecho a pagar pauta a medios afines

La IV encuesta sobre libertad de expresión de la UCR también encontró dificultades para acceder a información pública: el 65,8% de quienes realizaron solicitudes reportó obstáculos para obtener los datos o documentos requeridos

El chinaoke de los EBAIS dolió bastante, en especial por la situación con la CCSS y Marta Esquivel. Foto: Tomada de redes.
En 2024, instituciones estatales cancelaron la pauta al Chinamo de 'Teletica' debido al contenido crítico del Chinaoke, un segmento de parodias sobre la situación del gobierno y de Costa Rica.
Sebastián Sánchez