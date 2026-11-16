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El País

¡Salió el acumulado de la JPS! ¢1.678 millones se repartieron entre dos combinaciones ganadoras

La Junta de Protección Social realizó este domingo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Vea los números ganadores del acumulado

Este 15 de noviembre salió el acumulado millonario de la Junta de Protección Social (JPS).
Este 15 de noviembre salió el acumulado millonario de la Junta de Protección Social (JPS). JPS
Juan Fernando Lara Salas