¡Salió el acumulado de la JPS! ¢1.678 millones se repartieron entre dos combinaciones ganadoras

¡La espera terminó! El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS), que alcanzó los ¢1.678 millones, salió la noche de este domingo 15 de noviembre, durante el sorteo de lotería nacional de este 15 de noviembre.

El premio se cantó a las 8:17 p. m. y quedó repartido entre dos combinaciones ganadoras: el número 63 con la serie 868 y el número 84 con la serie 738.

Como cada combinación se juega a doble emisión, el acumulado se divide en cuatro partes. De esta manera, cada entero ganador de 10 fracciones recibirá ¢419,5 millones. El premio por pedacito sería 83.9 millones.

En total, se distribuyeron los ¢1.678 millones entre las cuatro emisiones correspondientes a las dos combinaciones favorecidas.