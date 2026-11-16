Lotería Nacional de Costa Rica: salió el PREMIO MAYOR de ¢350 millones

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 15 de noviembre el sorteo ordinario N.° 4.927 de la Lotería Nacional, cuyo premio mayor de ¢350 millones quedó en manos del número 76 con la serie 245.

La combinación ganadora paga ¢175 millones por emisión, debido a que el premio se distribuye en dos emisiones.

El segundo premio correspondió al número 46 con la serie 246, que paga ¢30 millones por entero.

Por su parte, el tercer premio fue para el número 10 con la serie 266, con un paga de ¢14 millones por entero.