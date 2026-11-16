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El País

Lotería Nacional de Costa Rica: salió el PREMIO MAYOR de ¢350 millones

La Junta de Protección Social realizó este domingo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Vea los números ganadores

Descubra qué números de la lotería han salido con más frecuencia, según el análisis estadístico de la Inteligencia Artificial para el sorteo de Chances de este martes 18 de noviembre. Conozca las sugerencias de la IA.
La combinación ganadora paga ¢175 millones por emisión, debido a que el premio se distribuye en dos emisiones. Made with Google IA
Juan Fernando Lara Salas