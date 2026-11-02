Ruta por Cambronero es reabierta tras casi dos meses cerrada

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reabrió este domingo 1.° de noviembre el paso sobre el puente ubicado en el kilómetro 71 de la carretera Interamericana norte, en Cambronero, luego de que permaneciera casi dos meses cerrada.

El paso permanecía cerrado desde la noche del lunes 7 de setiembre, luego de que un tráiler chocara contra el puente bailey. La colisión provocó daños en siete secciones de la armazón metálica.

MOPT agradeció al personal del Conavi y de la empresa constructora por su trabajo en Cambronero. (Facebook/MOPT)

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