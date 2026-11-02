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El País

Ruta por Cambronero es reabierta tras casi dos meses cerrada

El paso permanecía cerrado desde la noche del lunes 7 de setiembre, luego de que un tráiler chocara contra un puente bailey

Puente resultó dañado luego de que un tráiler lo colisionó.
Puente resultó dañado luego de que un tráiler lo colisionó. Facebook
Roger Bolaños Vargas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reabrió este domingo 1.° de noviembre el paso sobre el puente ubicado en el kilómetro 71 de la carretera Interamericana norte, en Cambronero, luego de que permaneciera casi dos meses cerrada.

El paso permanecía cerrado desde la noche del lunes 7 de setiembre, luego de que un tráiler chocara contra el puente bailey. La colisión provocó daños en siete secciones de la armazón metálica.

Un reconocimiento al personal del CONAVI y de la empresa constructora, por su esfuerzo y compromiso para recuperar este importante paso.
MOPT agradeció al personal del Conavi y de la empresa constructora por su trabajo en Cambronero. (Facebook/MOPT)