Ruta por Cambronero es reabierta tras casi dos meses cerrada

El paso permanecía cerrado desde la noche del lunes 7 de setiembre, luego de que un tráiler chocara contra el puente bailey. La colisión provocó daños en siete secciones de la armazón metálica.
Las cuadrillas a cargo completaron tareas de desarme, retiro, sustitución de piezas y relanzado de la estructura, a lo que se sumó el retiro y la colocación del piso nuevo. La inversión total fue de aproximadamente ¢380 millones.
“Tras casi dos meses de trabajo, logramos reparar, reforzar y reinstalar el puente modular afectado en septiembre por la colisión de un vehículo articulado”, comunicó la institución.
Aunque el paso quedó habilitado, el personal continuará con labores complementarias en el sitio.
La Interamericana norte o ruta 1 conecta San Ramón de Alajuela con Esparza de Puntarenas.
“Esta intervención representa una solución provisional que permite recuperar la conectividad y garantizar la transitabilidad por este importante corredor vial, mientras avanzamos con el proceso de contratación de la solución definitiva”, comunicó el MOPT.
El ministerio aseguró que se han recibido ocho ofertas que serán evaluadas con la expectativa de iniciar la ejecución de las obras definitivas durante el segundo trimestre del 2027.