Los 78 años de la Abolición del Ejército en Costa Rica se celebrarán también sin restricción de placas en San José, pues la medida se suspenderá el próximo 1.º de diciembre, informó este martes el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Vehículos con placas terminadas en 3 o 4 podrán circular sin temor a multas el otro martes 1.° de diciembre. La medida se retomará el miércoles, con las matrículas finalizadas en 5 o 6.

Erick Calderón, director de la Policía de Tránsito, explicó que quienes aprovechen el feriado para visitar la capital, realizar compras navideñas o deban trasladarse a sus trabajos podrán hacerlo sin temor a recibir una multa por incumplir la restricción.

Habitualmente, los martes tienen prohibido circular por el centro de San José los vehículos cuyas placas terminan en 3 o 4.

La medida se aplica de lunes a viernes, de 6 a. m. a 7 p. m., en todo el anillo de Circunvalación, menos el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos.

El calendario inicia los lunes con las placas terminadas en 1 o 2 y concluye los viernes con las finalizadas en 9 o 0.

Con corte a setiembre, la Policía de Tránsito había impuesto 5.976 boletas por incumplir la restricción vehicular por placa; con cada infracción en un monto de ¢26.000.