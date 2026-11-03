Rectores reaccionan ante advertencia de ministro de Seguridad: ‘La protesta universitaria no es un delito, sino un deber cívico indispensable ’

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) respondió a las advertencias del ministro de Seguridad, Gerald Campos, luego de que el jerarca instruyera a los oficiales de la Fuerza Pública para que impidan bloqueos de vías, eviten la presencia de personas con pasamontañas y actuen contra quienes ocasionen daños al patrimonio cultural durante las manifestaciones.

Campos afirmó que las personas podrían ser detenidas y que posteriormente pasarían al Ministerio Público y les quedaría su “hoja de vida” manchada.

“La defensa de la educación pública constituye una causa legítima de interés nacional. Desde Conare hemos respaldado las manifestaciones pacíficas y democráticas en defensa de este derecho, en el marco del respeto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico costarricense”, indicó el Consejo en un comunicado de prensa en el que además rechazó categóricamente las declaraciones del ministro de Seguridad.

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