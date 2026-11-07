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El País

Presas en San José condicionan decisiones laborales: uno de cada cuatro trabajadores ha pensado cambiar de empleo

Estudio advierte que el 60% de los trabajadores considera la ubicación al aceptar o mantener un empleo, empresas enfrentan dificultades para atraer talento debido a presas

Presas en Carretera
Más de una docena de rutas en la GAM presentan congestión severa durante las horas pico. Alonso Tenorio
Patricia Recio