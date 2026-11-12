Pruebas Nacionales 2026: MEP confirma cuántos puntos agregará a notas de escuelas y colegios

Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirmó de cuántos puntos será el ajuste que aplicará la institución a las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas realizadas en octubre por escolares y colegiales de último año.

Recientemente, La Nación informó que el MEP había realizado un ajuste de cinco puntos en los resultados que obtuvieron en estas pruebas los estudiantes de colegios técnicos.

Según Sánchez, el ajuste para escolares y colegiales de centros educativos académicos será el mismo: es decir, los resultados también tendrán una curva de cinco puntos.

“Cuando demos los resultados de las pruebas de la escuela y del colegio también va a venir un ajuste reconociendo esas áreas de mejora en las cuales el MEP no logró cubrir. (...) Son cinco puntos que van para las escuelas y colegios”, informó el jerarca durante una entrevista en el espacio Esta tarde, de Monumental.

Los resultados se entregarán a los escolares el 16 de noviembre y a los colegiales el día 23 del mismo mes.

MEP justifica ajuste de puntos en los resultados de las pruebas nacionales

El 5 de noviembre, el Ministerio de Educación Pública justificó el ajuste de cinco puntos que aplicó a las calificaciones de las pruebas nacionales estandarizadas que realizaron los estudiantes de colegios técnicos.

“Al procesar las calificaciones, el MEP aplicó un ajuste de cinco puntos. Este año nuestros estudiantes enfrentaron una evaluación nueva y más completa: pruebas independientes para cada asignatura, con más preguntas y una mayor cobertura de lo aprendido. Son pruebas técnicamente sólidas y confiables”, explicó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández.

Anteriormente, la institución indicó que las pruebas de primaria y secundaria académica, tanto diurna como nocturna, “también tendrán los ajustes que correspondan”.

Las pruebas nacionales se aplican desde el 2023; entre ese año y el 2025 las notas de todas las asignaturas (componentes) se sumaban y con ello se obtenía un promedio. Esa era la calificación final. Para 2026 se implementaron nuevos exámenes que, según el jerarca, serían más robustos.

En su explicación del 5 de noviembre, el ministro indicó que detrás de los resultados “hay una historia”.

“Esta generación vivió las huelgas de 2018 y 2019 durante años fundamentales de la primaria. Después llegó la pandemia por más de dos años y la educación a distancia justo cuando debían consolidarse aprendizajes esenciales”, afirmó.

Las pruebas nacionales son necesarias para aprobar el año y tienen un peso del 40% de la nota: el 60% restante corresponde a la nota de presentación.