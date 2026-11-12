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El País

Pruebas Nacionales 2026: MEP confirma cuántos puntos agregará a notas de escuelas y colegios

Ministerio de Educación ya hizo un ajuste de cinco puntos en pruebas nacionales de estudiantes de colegios técnicos

María Fallas Monge, vecina de San Gabriel de Aserrí, sabe muy bien lo que significa arrancar de cero en la preparación para el examen de admisión de la UCR.
Las pruebas nacionales del Ministerio de Educación Pública se aplican desde el 2023. UCR
Fernanda Matarrita Chaves