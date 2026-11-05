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El País

MEP justifica ajuste de 5 puntos en pruebas nacionales de colegios técnicos con que son ‘más completas’: ‘Esta generación vivió las huelgas y la pandemia’

El ministro Leonardo Sánchez Hernández dijo que al procesar las calificaciones el MEP aplicó un ajuste de cinco puntos. Entre el 2023 y el 2025 no se realizó ninguna curva similar

Estudiantes de colegio aplican pruebas diagnósticas
El MEP reconoció que otorgó cinco puntos a las calificaciones de las pruebas nacionales que realizaron los estudiantes de colegios técnicos. MEP
Fernanda Matarrita Chaves

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó el ajuste de cinco puntos que aplicó a las calificaciones de las pruebas nacionales estandarizadas que realizaron los estudiantes de colegios técnicos.

“Al procesar las calificaciones, el MEP aplicó un ajuste de cinco puntos. Este año nuestros estudiantes enfrentaron una evaluación nueva y más completa: pruebas independientes para cada asignatura, con más preguntas y una mayor cobertura de lo aprendido. Son pruebas técnicamente sólidas y confiables”, explicó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández.

Esta mañana, La Nación informó del ajuste de cinco puntos a las pruebas nacionales sumativas que realizaron los estudiantes de colegios técnicos y cuyos resultados se conocieron esta semana. La información fue confirmada por dos directores de centros educativos, quienes dijeron desconocer a qué se debía la medida. Este medio consultó al MEP por la decisión y esta tarde difundió un video en el que el jerarca se refirió al ajuste.