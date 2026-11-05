MEP justifica ajuste de 5 puntos en pruebas nacionales de colegios técnicos con que son ‘más completas’: ‘Esta generación vivió las huelgas y la pandemia’

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó el ajuste de cinco puntos que aplicó a las calificaciones de las pruebas nacionales estandarizadas que realizaron los estudiantes de colegios técnicos.
“Al procesar las calificaciones, el MEP aplicó un ajuste de cinco puntos. Este año nuestros estudiantes enfrentaron una evaluación nueva y más completa: pruebas independientes para cada asignatura, con más preguntas y una mayor cobertura de lo aprendido. Son pruebas técnicamente sólidas y confiables”, explicó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández.
Esta mañana, La Nación informó del ajuste de cinco puntos a las pruebas nacionales sumativas que realizaron los estudiantes de colegios técnicos y cuyos resultados se conocieron esta semana. La información fue confirmada por dos directores de centros educativos, quienes dijeron desconocer a qué se debía la medida. Este medio consultó al MEP por la decisión y esta tarde difundió un video en el que el jerarca se refirió al ajuste.
Las pruebas nacionales se aplican desde el 2023; entre ese año y el 2025 se evaluaban como un todo y las notas de todas las asignaturas (componentes) se sumaban y de ahí salía un promedio. Esa era la calificación final. Para este 2026, se implementaron nuevos exámenes que el jerarca afirmó que serían más robustos.
En su explicación, Sánchez agregó que “detrás de cada resultado también hay una historia”.
“Esta generación vivió las huelgas de 2018 y 2019 durante años fundamentales de la primaria. Después llegó la pandemia por más de dos años y la educación a distancia justo cuando debían consolidarse aprendizajes esenciales”, afirmó. Entre el 2023 y el 2025 nunca se conoció que el Ministerio hiciera un ajuste de puntos.
“Los resultados originales se conservan”
El economista comentó que, después de analizar los resultados de forma integral, evaluar diferentes escenarios y considerar la trayectoria de esta generación, el MEP tomó la decisión, para este año, “sustentada en criterios técnicos, educativos y de equidad”.
“Los resultados originales se conservan, sabemos dónde tenemos que mejorar, pero también reconocemos el camino recorrido y el esfuerzo de nuestros estudiantes”, dijo el economista.
El ministro continuó diciendo que, tras las huelgas y la pandemia, los docentes y estudiantes han realizado esfuerzos enormes por recuperar y fortalecer esos aprendizajes.
Ejemplificó que en los resultados de pruebas PISA Costa Rica detuvo la caída de Lectura y Matemáticas y mejoró en Ciencias. Sin embargo, el país aún no alcanza los resultados obtenidos en el 2009, cuando empezó a participar.
“Partimos de umbrales muy bajos. Los resultados de hoy no son mejores que los del 2009, cuando el país participó en todas las áreas. En 2022 tuvimos los resultados más bajos en toda la historia desde el 2009 en todas las áreas y hoy tenemos que en 2025 no hay cambios significativos en Matemáticas y Comprensión lectora (...) Estos nuevos resultados lo que nos dicen es que estamos estancados”, aseveró Isabel Román, especialista en educación y actual directora del Programa Estado de la Nación.
Sánchez afirmó que los estudiantes pueden solicitar la revisión de sus resultados.