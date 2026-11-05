MEP hace ajuste de cinco puntos a calificaciones de pruebas nacionales en colegios técnicos: qué se sabe de la medida

El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizó un ajuste de cinco puntos en las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas que presentaron los estudiantes de último año de los Colegios Técnicos Profesionales (CTP). Los resultados se entregaron a principios de noviembre.

Así consta en las actas que entregó el Ministerio a directores de los centros educativos, y lo confirmaron a La Nación dos directoras de colegios técnicos.

“Las calificaciones de esta acta incluyen un ajuste de cinco puntos aprobado por el Ministerio de Educación Pública para colegios técnicos 2026, considerando criterios técnicos y educativos”, dice el documento sin brindar más información.

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