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El País

MEP hace ajuste de cinco puntos a calificaciones de pruebas nacionales en colegios técnicos: qué se sabe de la medida

Acta entregada a directores de colegios técnicos profesionales precisa el ajuste en las calificaciones incluidas en el documento

Este 23 de marzo, los estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos iniciaron la aplicación de las pruebas nacionales diagnósticas.
El MEP hizo un ajuste de cinco puntos en las calificaciones de las pruebas nacionales realizadas por los estudiantes de colegios técnicos. Cortesía
Fernanda Matarrita Chaves

El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizó un ajuste de cinco puntos en las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas que presentaron los estudiantes de último año de los Colegios Técnicos Profesionales (CTP). Los resultados se entregaron a principios de noviembre.

Así consta en las actas que entregó el Ministerio a directores de los centros educativos, y lo confirmaron a La Nación dos directoras de colegios técnicos.

“Las calificaciones de esta acta incluyen un ajuste de cinco puntos aprobado por el Ministerio de Educación Pública para colegios técnicos 2026, considerando criterios técnicos y educativos”, dice el documento sin brindar más información.