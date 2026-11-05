MEP hace ajuste de cinco puntos a calificaciones de pruebas nacionales en colegios técnicos: qué se sabe de la medida

El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizó un ajuste de cinco puntos en las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas que presentaron los estudiantes de último año de los Colegios Técnicos Profesionales (CTP). Los resultados se entregaron a principios de noviembre.
Así consta en las actas que entregó el Ministerio a directores de los centros educativos, y lo confirmaron a La Nación dos directoras de colegios técnicos.
“Las calificaciones de esta acta incluyen un ajuste de cinco puntos aprobado por el Ministerio de Educación Pública para colegios técnicos 2026, considerando criterios técnicos y educativos”, dice el documento sin brindar más información.
La Nación consultó, desde el final de la tarde del 4 de noviembre, al ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, sobre este ajuste de puntos y su justificación. También envió un correo al jerarca y a su dirección de comunicación con la misma consulta. La mañana de este 5 de noviembre, se volvió a consultar al ministro. Desde la oficina de prensa se contestó que se tramita la consulta.
Este 2026, 15.250 estudiantes de duodécimo año de 138 Colegios Técnicos Profesionales realizaron estas pruebas de seis asignaturas: Matemáticas, Español, Ciencias, Cívica, Estudios Sociales y Lenguas Extranjeras.
Directoras confirman ajuste de puntos, pero desconocen a qué se debe
Las directoras afirmaron desconocer a qué se debe la decisión del ministerio.
“Nadie nos dijo nada, solamente se hizo la asignación. Yo podría asumir que es porque los estudiantes tuvieron muy bajos resultados o porque se hizo un mal planteamiento de las pruebas y por eso se hace esta curva, aunque no lo puedo afirmar”, dijo una directora que solicitó el resguardo de su identidad.
Este año, las pruebas nacionales tienen un peso del 40% en la nota y son necesarias para que los alumnos aprueben el año.
Se desconoce si este ajuste también aplicará para estudiantes de último año de primaria y de colegios académicos. Estos alumnos realizaron las pruebas en octubre y aún no se les han comunicado los resultados.
Pruebas más robustas
Tal y como anunció el jerarca de educación, Leonardo Sánchez Hernández, las pruebas aplicadas en 2026 serían más robustas.
A diferencia de los exámenes realizados entre el 2023 y el 2025, estos se volvieron a evaluar individualmente por asignatura y se anunció que tendrían más ítems.
“Más preguntas implican una mayor cobertura del currículum y mayores niveles de dificultad. (...) Una prueba bien hecha tiene que tener ítems de diferentes niveles de dificultad. Si hago todas las preguntas difíciles, es injusto porque estoy evaluando solo un año específico, como sexto año, en ese caso puede ser que todos se queden, de eso no se trata, tienen que tener un balance entre diferentes niveles porque el currículum así lo dice”, comentó Leonardo Sánchez el 2 de setiembre del 2025.