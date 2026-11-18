La población sorda podrá matricular el último curso teórico de manejo en Lengua de Señas Costarricense (Lesco) del 2026 para obtener la licencia de automóvil o motocicleta, informó la Dirección General de Educación Vial (DGEV) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Las lecciones se impartirán en la sede de Paso Ancho, en San José del 7 al 11 de diciembre, en horario de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Población sorda cuenta con nuevos espacios para hacer curso de manejo teórico de automóvil y motocicleta. (MOPT/MOPT)

Dinámica del curso

El curso se desarrollará bajo la modalidad regular durante cinco sesiones de asistencia obligatoria.

De lunes a jueves se estudiará el Manual del Conductor, mientras que el viernes se aplicará la prueba teórica adaptada a las necesidades de los estudiantes por parte de personal capacitado del Departamento de Formación y Capacitación.

¿Cómo matricular el curso?

Para efectuar la matrícula, los interesados deben contar con las credenciales activas de acceso al sistema (usuario y contraseña) y cancelar ¢5.000 correspondientes a la prueba en cualquiera de los bancos o comercios autorizados. Sin ambos requisitos no será posible completar el trámite.

Quienes requieran gestionar sus credenciales de manera ágil pueden acudir a una sede de Educación Vial para recibir apoyo.

Los espacios ya están disponibles en el sitio web de Educación Vial y en este enlace directo.