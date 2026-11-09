Prueba teórica de manejo: abre matrícula de cursos en horario vespertino, nocturno y sábados: conozca las sedes y horarios

Nuevos cupos para matricular cursos de la prueba teórica de manejo en horario vespertino, nocturno y durante los sábados de noviembre se encuentran disponibles en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC), informó la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

La atención entre semana rige desde este lunes 9 al 27 de noviembre.

Espacios para prueba teórica de manejo en horario nocturno y fines de semana ya están habilitados. (Rafael Pacheco Granados)

En la sede central de Paso Ancho, San José, el servicio se extenderá hasta las 9:00 p. m., mientras que en el nuevo laboratorio de Ciudad Vial el horario de servicio comprenderá de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

Adicionalmente, Ciudad Vial abrirá los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cómo es el proceso?

Los cursos aplican para personas interesadas en obtener la licencia para motocicleta, automóvil o tramitar la reducción de puntos.

La oferta comprende dos esquemas formativos: la modalidad por suficiencia, donde el interesado estudia por cuenta propia y asiste únicamente a la evaluación, y el curso regular, que demanda asistencia presencial a clases a lo largo de cuatro días y la presentación de la prueba en la quinta jornada.

El costo de la matrícula es de ¢5.000. Las personas interesadas deben cancelar el monto de previo en los bancos autorizados y contar con usuario y credenciales activas en el sistema oficial. Debido a que los cupos son limitados, la inscripción y revisión de disponibilidad se efectúa de manera digital acá.

Para quienes gestionan puntos en la licencia, la normativa exige aprobar este curso a aquellos conductores con cinco puntos acumulados o más para tramitar la renovación.

Las personas con cuatro puntos o menos quedan exentas de cursarlo y pueden renovar de forma directa.

La consulta del saldo de puntos acumulados se tramita en la línea telefónica 2522-0900, extensión 5.