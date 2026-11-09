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Prueba teórica de manejo: abre matrícula de cursos en horario vespertino, nocturno y sábados: conozca las sedes y horarios

Espacios para modalidades regular y por suficiencia en noviembre requieren pago previo de ¢5.000 y usuario activo en el SAC

Habilitan matrícula para cursos de prueba teórica de manejo en noviembre con opciones de horario extendido y fines de semana.
Habilitan matrícula para cursos de prueba teórica de manejo en noviembre con opciones de horario extendido y fines de semana. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez