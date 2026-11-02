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¿Necesita sacar la licencia de conducir? Pruebas prácticas mantendrán horario ampliado en noviembre

Educación Vial mantendrá jornadas extendidas entre semana y habilitará turnos en sábado durante todo el mes

La medida operará durante noviembre en casi todas las sedes del país con el fin de conservar las listas de espera en menos de un mes.
La medida operará durante noviembre en casi todas las sedes del país con el fin de conservar las listas de espera en menos de un mes. MOPT
Marianela Arias Vilchez

Las pruebas prácticas de manejo continuarán con un horario ampliado a lo largo de todo noviembre, indicó la Dirección General de Educación Vial (DGEV).

La atención extendida se brindará de lunes a viernes en casi todas las oficinas evaluadoras del país, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Las únicas sedes excluidas de esta disposición son las de Montecillos en Alajuela y Río Claro, debido a su baja demanda.

Pruebas prácticas de manejo se aplicarán en jornada extendida durante noviembre.
Pruebas prácticas de manejo se aplicarán en jornada extendida durante noviembre. (MOPT/Cortesía)