¿Necesita sacar la licencia de conducir? Pruebas prácticas mantendrán horario ampliado en noviembre

Las pruebas prácticas de manejo continuarán con un horario ampliado a lo largo de todo noviembre, indicó la Dirección General de Educación Vial (DGEV).
La atención extendida se brindará de lunes a viernes en casi todas las oficinas evaluadoras del país, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Las únicas sedes excluidas de esta disposición son las de Montecillos en Alajuela y Río Claro, debido a su baja demanda.
A esta programación entre semana se sumará la apertura de citas los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre, entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m.
Estos turnos extraordinarios sabatinos operarán exclusivamente en las instalaciones de Ciudad Vial, situadas en Paso Ancho, San José.
El plan busca sostener los tiempos de espera del servicio por debajo de un mes.
Requisitos para la prueba
Estos son los requisitos para hacer la prueba:
- Cancelar la tarifa de ¢5.000 de la prueba en cualquier entidad financiera autorizada antes de efectuar la matrícula.
- Tramitar la matrícula en el sitio web oficial de Educación Vial mediante usuario y contraseña activos.
- Documento de identidad vigente y en buen estado el día de la cita.
- Dictamen médico vigente, con menos de 180 días desde la fecha de expedición.
- Derecho de circulación.
- Inspección técnica vehicular al día.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) junto con Educación Vial instaron a aprovechar estos espacios a quienes afrontan dificultades para completar el trámite debido a jornadas laborales o académicas.
Por otra parte, los usuarios con la prueba teórica ganada antes del 27 de febrero de 2026 conservan la opción de utilizar esa calificación para el examen práctico de automóvil y de motocicleta hasta el 31 de diciembre de 2026.
Desde el 1.° de enero de 2027, ese resultado solo será válido para licencias de automóvil; quienes requieran la licencia de moto deberán aprobar una prueba teórica específica para esa categoría.