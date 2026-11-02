¿Necesita sacar la licencia de conducir? Pruebas prácticas mantendrán horario ampliado en noviembre

Las pruebas prácticas de manejo continuarán con un horario ampliado a lo largo de todo noviembre, indicó la Dirección General de Educación Vial (DGEV).

La atención extendida se brindará de lunes a viernes en casi todas las oficinas evaluadoras del país, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Las únicas sedes excluidas de esta disposición son las de Montecillos en Alajuela y Río Claro, debido a su baja demanda.

Pruebas prácticas de manejo se aplicarán en jornada extendida durante noviembre. (MOPT/Cortesía)

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