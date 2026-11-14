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El País

PLN expresa respaldo a Roberto Thompson tras amenaza de quemarle la casa

Partido liberacionista calificó episodio como parte de supuesta estrategia de hostigamiento hacia opositores y prevé escalada de violencia política

29/07/2025/ Retratos y entrevista con el alcalde de Alajuela Roberto Thompson para Revista Dominical / Foto John Durán
El alcalde de Alajuela Roberto Thompson indicó que la ofensa y amenaza es parte de una supuesta “manada” organizada para atacarlo mediante redes sociales y perfiles falsos. JOHN DURAN
Juan Fernando Lara Salas