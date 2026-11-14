PLN expresa respaldo a Roberto Thompson tras amenaza de quemarle la casa

El Directorio Político Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) expresó este sábado su respaldo al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, luego de que un usuario de redes sociales lo amenazara con quemarle la casa por su oposición a la instalación de un relleno sanitario en Turrúcares, en esa provincia.

En un comunicado, el PLN manifestó su preocupación por las amenazas contra dirigentes opositores y calificó el episodio como parte de un supuesto patrón de hostigamiento promovido desde sectores cercanos al Gobierno .

“Las turbas y sus amenazas no nos asustan. Tal como en la hora de nuestro nacimiento, hoy nuestra batalla es nuevamente contra la mala fe”, señaló el PLN en su pronunciamiento.

La agrupación sostuvo que las intimidaciones contra Thompson no son un hecho aislado pues afirmó que también han afectado a integrantes de su partido y de otras fuerzas políticas.

Además, advirtió sobre lo que considera el inicio de una posible escalada de violencia política en Costa Rica.

El PLN extendió su solidaridad al excandidato presidencial Álvaro Ramos y su familia, así como a exdiputados liberacionistas y de otras agrupaciones que, según indicó, también han sido víctimas de ataques.

“A los liberacionistas y a los demócratas no nos amedrentan. Seguiremos firmes en las calles y en las instituciones, unidos a un pueblo que defiende su libertad y sus derechos”, indica la nota de prensa.

Amenaza contra el alcalde

La reacción del PLN se produjo después de que, este 13 de noviembre, un usuario de redes sociales de apellidos Naranjo Castro, amenazara a Thompson con quemarle su vivienda.

En una captura de pantalla compartida, el usuario escribió: “Si por su politiquería de mierda el país cae en una deuda de mierda por el relleno sanitario, le vamos a quemar la casa”. El mensaje también contenía insultos contra el alcalde y otra persona.

Luego, Thompson publicó un mensaje en el que señaló al usuario como parte de una supuesta “manada” organizada para atacarlo mediante redes sociales y perfiles falsos.

El conflicto se relaciona con el proyecto de relleno sanitario que la empresa EBI pretende desarrollar en Turrúcares.

El 4 de noviembre, el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, defendió la iniciativa en un encuentro con vecinos y condicionó una eventual inversión para la comunidad a que el Concejo Municipal de Alajuela retirara, antes del 2 de diciembre, un proceso de lesividad relacionado con los usos de suelo del proyecto.

Los antecedentes datan del 2011, cuando la Municipalidad de Alajuela emitió cinco usos de suelo para desarrollar un parque industrial de tratamiento de desechos. Thompson declaró su nulidad en 2016, al detectar presuntos vicios técnicos y jurídicos.

Posteriormente, el Concejo Municipal acordó impulsar procesos de lesividad para que los tribunales determinaran la validez de esos actos.