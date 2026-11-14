Nuevo puente en Palomo de Orosi toma forma: así avanzan las obras sobre el río Grande

La construcción de un nuevo puente sobre el río Grande de Orosi, en el sector de Palomo, Cartago, avanza como parte de las obras destinadas a mejorar la conectividad de esta comunidad. El proyecto permitirá sustituir la estructura existente por otra con mayor capacidad para el tránsito vehicular y peatonal.

El puente de Palomo forma parte de dos intervenciones que ejecutan el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en Orosi. La segunda estructura se ubica en el sector de Tapantí.

En el caso de Palomo, la obra contempla la construcción de dos carriles, uno por sentido de circulación, y una acera peatonal, según explicó previamente el MOPT. La infraestructura busca mejorar las condiciones de seguridad para las personas que utilizan esta ruta y facilitar el transporte de mercancías.

La construcción del nuevo puente en Palomo de Orosi, Cartago, busca mejorar las condiciones de tránsito para conductores y peatones de la comunidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así se construye el nuevo puente de Palomo

La Nación visitó el lugar para conocer los avances del proyecto en esta comunidad cartaginesa.

Una de las particularidades de este proyecto es su construcción en dos etapas, un procedimiento que permite mantener el tránsito durante el desarrollo de los trabajos.

La Nación visitó el sector de Palomo de Orosi para conocer el desarrollo de las obras de infraestructura vial en esta comunidad cartaginesa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre las labores previstas en el proyecto se encuentran la construcción de los bastiones y la pila central, elementos necesarios para sostener la estructura.

La inversión destinada al nuevo puente de Palomo asciende a $4,9 millones, con un beneficio estimado para 76.149 personas, según los datos divulgados por las autoridades.

El proyecto del puente de Palomo representa una inversión de $4,9 millones y beneficiará a unas 76.149 personas, según estimaciones oficiales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro puente se construye en Tapantí

De forma paralela, en el sector de Tapantí se desarrolla la construcción de otro puente sobre el río Grande de Orosi.

Este proyecto representa una inversión de $4,2 millones y también contempla dos carriles de circulación y una acera peatonal.

Las dos obras forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), que incluye otras intervenciones viales en la provincia de Cartago.

En total, el programa contempla 14 proyectos en la provincia, entre puentes y obras de carretera, con una inversión de $23,5 millones financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El nuevo puente sobre el río Grande de Orosi contará con dos carriles, uno por sentido de circulación, y una acera peatonal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)