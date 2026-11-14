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El País

Nuevo puente en Palomo de Orosi toma forma: así avanzan las obras sobre el río Grande

La construcción del puente en Palomo forma parte de dos proyectos viales en Orosi que buscan mejorar el paso de vehículos, mercancías y peatones

Iglesia Colonial de Orosi, trabajos de restauración
Construcción de puente completamente nuevo, paralelo al conocido Puente de Palomo sobre el río Grande de Orosi, ubicado en la Ruta Nacional 224 en el cantón de Paraíso, Cartago. Mientras llega la sustitución definitiva, el paso antiguo por el puente colgante sigue operando con fuertes restricciones. Rafael Pacheco Granados

Silvia Ureña Corrales y Rafael Pacheco