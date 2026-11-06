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El País

Morgue de Buenos Aires quedaría paralizada con 60% de avance por restricciones presupuestarias, advierte el Poder Judicial

Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, advirtió que la institución no tiene recursos para terminar la obra y que no puede utilizar el dinero de un fideicomiso destinado a otros 17 proyectos

Las familias deben viajar hasta la morgue judicial en Heredia para retirar los cuerpos de sus seres queridos.
Las familias deben viajar hasta la morgue judicial en Heredia para retirar los cuerpos de sus seres queridos. Alonso Tenorio
Sebastián Sánchez