Morgue de Buenos Aires quedaría paralizada con 60% de avance por restricciones presupuestarias, advierte el Poder Judicial

La construcción de la morgue judicial de Buenos Aires, en Puntarenas, se detendrá en abril del 2027, cuando alcance aproximadamente un 60% de avance, debido a las restricciones presupuestarias impuestas por el oficialismo contra el Poder Judicial.

Así lo advirtió Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, quien explicó que, aunque el proyecto ya está en ejecución, la institución no cuenta con los fondos necesarios para garantizar su continuidad hasta finalizar la construcción.

“En abril del próximo año el proyecto se va a detener producto del bloqueo que generan las normas de ejecución presupuestaria. El bloqueo va a provocar que no tengamos los recursos para poder concluir el proyecto”, manifestó Romero.

Directora ejecutiva del Poder Judicial explica proyecto de construcción de la Morgue Judicial en Buenos Aires de Puntarenas

La funcionaria explicó que el Poder Judicial tampoco puede recurrir al dinero disponible en el fideicomiso para completar las obras, pues esos recursos tienen un destino previamente establecido y están comprometidos con una cartera de 17 proyectos.

“Los recursos del fideicomiso están orientados a una cartera de 17 proyectos. No podemos dedicar los recursos a proyectos distintos. En ese sentido, hay instrucciones del propio Ministerio de Hacienda”, afirmó.

Ante la consulta sobre las alternativas para evitar que la construcción quede inconclusa, Romero sostuvo que la única posibilidad es que se levanten las restricciones presupuestarias.

“No existe otra alternativa”, declaró.

Al Poder Judicial se le están restringiendo ¢40.000 millones, pues se trata de una reducción directa de ¢10.500 millones y el congelamiento de otros ¢29.844 millones, condicionados a que ese poder cumpla una serie de requisitos, sujetos a verificación de la Contraloría General de la República y de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público.

Consecuencias

La directora ejecutiva lamentó que la eventual paralización afectaría principalmente a los habitantes de la zona sur del país, quienes esperan contar con las instalaciones para la atención de los servicios médico-legales.

“El Poder Judicial está comprometido con el proyecto. Lamentablemente, la mayor afectación será una vez más para la ciudadanía, para la población más vulnerable, para la población de la zona sur. Sin recursos, el proyecto no podrá concluirse”, advirtió.

La morgue judicial de Buenos Aires es un proyecto que ha contado con el respaldo de distintos gobiernos y que también surgió a partir de una iniciativa ciudadana.

La construcción busca acercar a la región sur servicios especializados del OIJ que actualmente pueden requerir el traslado de personas hasta San Joaquín de Flores, en Heredia.