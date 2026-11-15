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El País

MOPT retoma plan piloto para sectorización: esta sería la zona que iniciará modelo en el 2027

Primeros recorridos que operarán en modelo de sectorización estarían alineados con recorridos del tren

26/01/2023 San José. Buses en mal estado, sin basureros, sucios y poco confortables. Así son las unidades de transporte público que todos los días mueven a miles de pasajeros en la Gran Area Metropolitana. Mientras que el Consejo Técnico de Público (CTP) sigue sin hacer cumplir las normas a los autobuseros.
El plan de sectorización busca reducir el número de buses que ingresan al centro de San José. Rafael Pacheco Granados
Patricia Recio