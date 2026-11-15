MOPT retoma plan piloto para sectorización: esta sería la zona que iniciará modelo en el 2027

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) planea retomar, el próximo año, el plan piloto de sectorización de buses que se mantenía en suspenso desde la Administración anterior.

La idea, según explicó la viceministra de Transportes, Sofía Fallas, es identificar al menos dos zonas donde se pueda poner a prueba el modelo de ruta sectorizadas, mientras se avanza en una encuesta de origen y destino que determinará cuáles serán realmente las rutas que deberán operar bajo ese sistema.

Según Fallas, la intención es que ese piloto comience a operar el próximo año en rutas que tengan conexión con la línea del tren entre Alajuela-Heredia y San José.

Durante el Gobierno pasado, se había establecido que los recorridos de Santo Domingo-Tibás-San José estarían entre los primeros en implementarse. La viceministra aseguró que este mismo recorrido podría incluirse en esta primera fase.

“Puede ser Santo Domingo-Tibás; también vamos a ver Alajuela. La idea es identificar en toda esta área por donde pasa la línea dos del tren, cuáles serían las dos zonas más óptimas y que vayan mucho más avanzadas”, afirmó.

Según Fallas, la intención es que todo el sistema de transporte público opere de manera integrada, tomando como eje principal el futuro tren eléctrico. Debido a esto es que se buscaría identificar las zonas alineadas con el recorrido del tren a partir de la encuesta.

MOPT retoma sectorización en primeros dos sectores

El modelo de sectorización busca mejorar los tiempos de viaje y reducir la cantidad de buses que ingresan a la capital, para incentivar así el uso del transporte público.

Para esto, divide las rutas de buses en troncales y alimentadoras. La idea es que solo las troncales lleguen a la capital, mientras que las alimentadoras son las encargadas de recoger a los usuarios en los barrios o comunidades y trasladarlos hasta los nodos de alimentación donde se realizan los transbordos.

De acuerdo con la viceministra, paralelo a la implementación del plan piloto, se realizará una encuesta de origen y destino de los usuarios de transporte público del área metropolitana, con la cual se buscará definir cuáles son los esquemas operativos que respondan a las necesidades o patrones de movilidad de los usuarios.

“En eso ya estamos casi listos; lo que nos hace falta entonces ahora es empezar a trabajar en zonas específicas que vemos que ya podemos empezar a implementar este proceso”, afirmó.

De esta manera, explicó la viceministra, lo que se busca es comenzar a mostrar a los usuarios la operación del sistema, mientras se van agregando o afinando las zonas según los resultados del estudio.

La presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, agregó que, como servicio regulado, acatarán las disposiciones que emita el Ejecutivo en cuanto al modelo de operación.

“Sabemos que hay una propuesta de reforma de la ley 3503 y eso tendrá que verse reflejado mediante la implementación de esquemas de operación que conllevarán estudios y análisis técnicos, como por ejemplo, el estudio de origen destino, que definirá cuál es el esquema de operación deseado por los usuarios y que el Ministerio tendrá que definir cuál va a ser el esquema de operación que planteará a partir del año 2028”, dijo.

Al ser consultada si los operadores se encuentran listos para operar en la modalidad de consorcios que requiere ese sistema, Bolaños sostuvo que desde hace más de 20 años, cuando se emitió el primer decreto para el ordenamiento de los buses, han avanzado en la conformación de esos esquemas operativos, aunque afirmó que no todos han avanzado a la misma velocidad, en referencia a la parte estatal.

“Se requiere también una inversión de parte del Estado, sobre todo en nodos de intercambio, contar con paradas con la seguridad adecuada, carriles exclusivos, prioridad de paso para el transporte público; se requieren esfuerzos de ambas partes y yo creo que ya 26 años han sido suficientes para poder avanzar con esto”, afirmó.

La representante de los transportistas enfatizó que el ordenamiento del sistema de buses no resolverá por sí solo la crisis que actualmente enfrenta ese sector y que se refleja, entre otras cosas, en el aumento de rutas abandonadas en los últimos años.

Como parte de los pendientes por atender, Bolaños citó el alto costo de los combustibles que presionan la tarifa, el subsidio de los pasajes para los adultos mayores, que es financiado por el resto de usuarios, y la necesidad de contar con carriles exclusivos o prioridad de paso para los buses, de modo que ese medio resulte atractivo frente al transporte individual.