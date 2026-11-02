MOPT identifica el puente Laguna, deslizamientos y humedal La Culebra como los principales desafíos de la carretera a San Carlos

Los problemas geotécnicos y la necesidad de salvaguardar el humedal La Culebra —factores que históricamente representaron los mayores riesgos para el tramo central de la carretera a San Carlos (Ruta 35)— continúan siendo el principal desafío técnico del proyecto, cuyas obras se proyectan para reiniciar en marzo de 2027.

Así lo expusieron las representantes de la unidad ejecutora a cargo del proyecto, ante los miembros del Concejo Municipal de San Carlos el lunes 26 de octubre.

La gerenta del proyecto, Ana Yancy Paniagua reconoció que debido al largo historial de problemas geológicos y geotécnicos que ha arrastrado el proyecto, deberán dar un “fuerte acompañamiento” a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), que asumiría las obras en marzo del próximo año.

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