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El País

MOPT identifica el puente Laguna, deslizamientos y humedal La Culebra como los principales desafíos de la carretera a San Carlos

Puente sobre el río Laguna será demolido, en La Culebra se haría un viaducto para no tocar el humedal y también se ampliará el área para atender derrumbe en el km 21

03/04/2025, Alajuela, San Carlos, estado actual de la Ruta Nacional 35 hacia San Carlos, que lleva varios años retrasada su construcción, y ahora el gobierno parece que va a reanudar las construcciones para terminar esta ruta.
En el humedal de La Culebra se construiría un viaducto para no afectar esa área protegida. Jose Cordero
Patricia Recio

Los problemas geotécnicos y la necesidad de salvaguardar el humedal La Culebra —factores que históricamente representaron los mayores riesgos para el tramo central de la carretera a San Carlos (Ruta 35)— continúan siendo el principal desafío técnico del proyecto, cuyas obras se proyectan para reiniciar en marzo de 2027.

Así lo expusieron las representantes de la unidad ejecutora a cargo del proyecto, ante los miembros del Concejo Municipal de San Carlos el lunes 26 de octubre.

La gerenta del proyecto, Ana Yancy Paniagua reconoció que debido al largo historial de problemas geológicos y geotécnicos que ha arrastrado el proyecto, deberán dar un “fuerte acompañamiento” a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), que asumiría las obras en marzo del próximo año.