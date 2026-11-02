MOPT identifica el puente Laguna, deslizamientos y humedal La Culebra como los principales desafíos de la carretera a San Carlos

Los problemasgeotécnicos y la necesidad de salvaguardar el humedal La Culebra —factores que históricamente representaron los mayores riesgos para el tramo central de la carretera a San Carlos (Ruta 35)— continúan siendo el principal desafío técnico del proyecto, cuyas obras se proyectan para reiniciar en marzo de 2027.
Así lo expusieron las representantes de la unidad ejecutora a cargo del proyecto, ante los miembros del Concejo Municipal de San Carlos el lunes 26 de octubre.
La gerenta del proyecto, Ana Yancy Paniagua reconoció que debido al largo historial de problemas geológicos y geotécnicos que ha arrastrado el proyecto, deberán dar un “fuerte acompañamiento” a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), que asumiría las obras en marzo del próximo año.
“El desecho de todo el proyecto de la ruta 35 fue y siempre ha sido el tema geotécnico, y hoy no vamos a tapar el sol con un dedo, sigue siendo nuestro reto más importante. Entonces, estamos tratando de abordar ese tema de la mejor manera”, afirmó Paniagua.
La coordinadora técnica, Diana Korte, explicó que no se prevé modificar el trazado general, aunque sí se amplió el área de expropiación en el kilómetro 21 debido al avance de un deslizamiento sobre el margen derecho.
Korte añadió que en el sector del humedal La Culebra se gestionó la adquisición de terreno complementario para edificar un viaducto y evitar impactos en el área de conservación.
Otro punto crítico heredado de la gestión anterior es el puente inconcluso de 230 metros sobre el río Laguna, donde se detectaron filtraciones de agua y una falla geológica activa. De acuerdo con los especialistas, la alternativa más viable será descartar la estructura actual y sustituirla por una alcantarilla tipo túnel con relleno superior.
Además, los estudios de patología estructural determinaron que será necesario demoler varios puentes que quedaron abandonados y presentan daños severos, si bien no se detalló el número exacto.
Al respecto, Korte aseguró que no se harán “remiendos ni cochinadas” y que las obras nuevas contarán con cuatro vías, mientras que las estructuras rehabilitadas operarán provisionalmente a dos carriles con previsión de ampliación.
Paniagua apuntó que la unidad ejecutora aprovechará la “memoria institucional” acumulada para transferir información clave al contratista, quien tendrá a su cargo el diseño final de las soluciones.
Tras la apertura de una nueva licitación, únicamente CHEC ofertó; otras firmas constructoras declinaron participar debido al elevado riesgo geotécnico.
La adjudicación a la constructora china aún no adquiere firmeza, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debió trasladar la contratación al régimen de la legislación nacional luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no avalara el procedimiento original.
El MOPT prevé consolidar el acto contractual en las próximas semanas para girar la orden de inicio en marzo de 2027, con una fecha contractual de entrega fijada para el 27 de diciembre de 2029.