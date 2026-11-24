La demolición del puesto de peaje en Naranjo, sobre la ruta 1, en Alajuela comenzó desde este martes 24 de noviembre, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los trabajos se ejecutarán durante dos semanas en horario nocturno, de 6:00 p. m. a 6:00 a. m.

Inicia demolición del peaje en Naranjo este martes 24 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Para mantener el tránsito en la zona, las autoridades habilitarán un desvío paralelo al puesto de peaje para la circulación temporal en el sentido San Ramón-Alajuela.

De acuerdo con el MOPT, la eliminación de este peaje en desuso forma parte integral del corredor San José-San Ramón.

Además, la obra busca liberar de obstáculos la vía y mejorar la seguridad vial en la zona.