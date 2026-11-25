El Ministerio de Educación Pública (MEP) habría excluido del beneficio de aumento de cinco puntos en las calificaciones de las Pruebas Nacionales Estandarizadas a los estudiantes de la modalidad de educación para adultos, Cindea.

Así lo expuso una docente, quien solicitó el resguardo de su identidad. La profesora indicó que, en el Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea) en el que trabaja, poco más de la mitad de los alumnos tuvo que ir a ampliación porque reprobaron en una o más materias.

Según contó, este año los estudiantes se enfrentaron a exámenes con mayor dificultad que pasaron de 40 ítems a 60 y que las opciones de respuesta aumentaron de 3 a 4. El año anterior, Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, anunció el cambio de las pruebas nacionales por unas más robustas.

El 5 de noviembre, luego de que La Nación informó el aumento de cinco puntos en los resultados de las pruebas nacionales de los estudiantes de colegios técnicos, el jerarca del MEP justificó el ajuste de puntos reconociendo que los alumnos tuvieron que enfrentarse a pruebas independientes por asignatura, con más preguntas y mayor cobertura de lo aprendido.

Además, agregó que estos alumnos vivieron las huelgas de 2018 y 2019 durante años fundamentales de la primaria. “Después llegó la pandemia por más de dos años y la educación a distancia justo cuando debían consolidarse aprendizajes esenciales”, dijo esa vez el ministro.

Posteriormente, indicó que los estudiantes de último año de colegios académicos diurnos y nocturnos, así como los escolares, recibirían el ajuste de puntos.

“El MEP no tomó en cuenta a esta población estudiantil (de los Cindea), por lo tanto, no está haciendo un trato equitativo en ese ajuste de 5%. Si se hubiera aplicado a esta población muchos se hubieran podido graduar con sus compañeros en agosto”, comentó la docente.

La Nación consultó, al final de la tarde del 24 de noviembre, al MEP por qué no otorgó los puntos a los estudiantes del Cindea; asimismo, preguntó si planean aumentarles las calificaciones. Sin embargo, a las 9:17 a.m. de este 25 de noviembre se indicó que la consulta está en trámite.

En las actas entregadas por el MEP a los directores de colegios técnicos con los resultados de las pruebas nacionales se indica el ajuste de los cinco puntos en las calificaciones. No obstante, esto no se habría anunciado en los resultados de los estudiantes de la modalidad CINDEA. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

“No tuvieron los insumos ni el tiempo”

La profesora comentó que los estudiantes realizaron las pruebas nacionales sumativas en mayo y que en ese mismo mes recibieron apenas los resultados de los exámenes diagnósticos (realizados en marzo) con los que podían identificar las áreas de mejora.

“Además, estos estudiantes que finalizaban sus estudios en junio, no tuvieron los insumos y el tiempo necesario para poder prepararse a los cambios que se realizaron en la Prueba Nacional Estandarizada para este año. Estos cambios se anunciaron a finales del 2025, sin embargo, era un poco incierta su aplicación.

“No había prácticas en las mismas condiciones a la prueba. La práctica en línea que ofrecía el MEP no tenía 60 preguntas ni incluía todos los temas, sí las cuatro opciones de respuesta, pero eran ejercicios con el nivel de complejidad igual a la prueba de 2025, el cual era un nivel bajo a mi parecer y la que se aplicó este año subió en nivel de complejidad”, reclamó la educadora.

La docente contó que muchos estudiantes ya habían hecho ampliación y habían aprobado También señaló que hay otros que no han logrado aprobar y que, si los puntos también se hubieran sumado a sus resultados, muchos habrían aprobado.

Este medio también solicitó al MEP aclarar cuánto fue el ajuste, pues siempre se han referido a puntos. Se está a la espera de una respuesta.