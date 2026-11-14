Marte y Júpiter se juntan en el cielo entre este domingo y lunes: así podrá ver la conjunción en Costa Rica

Los habitantes de Costa Rica tendrán una oportunidad para observar un acercamiento visual entre Marte y Júpiter entre la madrugada de domingo y la del lunes debido a una conjunción planetaria.

Ambos planetas aparecerán separados por apenas 1,2 grados en el cielo, una distancia angular ligeramente superior al ancho aparente de dos lunas llenas juntas, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La separación casi no cambia entre ambos días. Si madruga este domingo y el cielo está nublado, tiene una segunda oportunidad el lunes de este juego de percepción.

Los planetas orbitan el Sol en planos casi iguales, a distancias muy distintas. Desde la Tierra, a veces dos de ellos quedan en la misma dirección del cielo y parecen vecinos.

No obstante, en realidad siguen separados por cientos de millones de kilómetros. No hay choque, ni alineación física, ni efecto sobre la Tierra.

Es como dos aviones atravesando el cielo a alturas muy distintas que, desde el suelo, parecen cruzarse en el mismo punto del cielo.

El fenómeno, una conjunción planetaria, es lo que podrá apreciarse antes del amanecer del lunes, mirando hacia el horizonte este, y no requerirá telescopios ni binoculares: es un fenómeno en la bóveda del firmamento visible a simple vista mirando en dirección este.

Júpiter será el astro más fácil de identificar por su intenso brillo blanco, mientras que Marte se distinguirá por su tonalidad rojiza y su cercanía aparente al planeta más grande del sistema solar.

¿Cómo observar el acercamiento?

Para apreciar el fenómeno en Costa Rica, se recomienda buscar un sitio abierto, con una vista despejada hacia el este y alejado de fuentes de contaminación lumínica; como luces de alumbrado público, de casas o incluso zonas urbanas con mucha luz alrededor.

Procure localizar a ambos planetas hacia las 4 a. m.

Es conveniente iniciar la observación antes de la salida del Sol, cuando los planetas todavía pueden distinguirse en el cielo oscuro o en el crepúsculo previo al amanecer.

Recuerde además que el otro mes hay tres conjunciones entre la Luna y los planetas, todas visibles a simple vista si el clima lo permite.

La primera ocurrirá en la madrugada del 5, cuando el satélite natural de la Tierra aparecerá relativamente cerca de Venus y formará un triángulo con Espiga, la estrella más brillante de Virgo.

Alrededor del 17 y 18, la Luna se acercará a Saturno en el cielo vespertino, con lo que bastará mirar después del atardecer para encontrarlos. El cierre del mes será el más vistoso: en las noches del 26 al 27 y del 27 al 28, la Luna, casi llena, se verá junto a Júpiter y Marte.