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El País

Marte y Júpiter se juntan en el cielo entre este domingo y lunes: así podrá ver la conjunción en Costa Rica

Ambos planetas se ubicarán en conjunción a solo 1,2 grados de distancia aparente sobre el horizonte antes del amanecer

Por estos días, cuatro planetas son visibles a simple vista en el cielo nocturno. Si bien no están exactamente alineados, sí parecen formar una línea a lo largo del firmamento. Vista para fines ilustrativos de una alineación de la Luna con los planetas Venus y Júpiter. Fotografía:
Ambos planetas se ubicarán en conjunción a solo 1,2 grados de distancia aparente sobre el horizonte antes del amanecer del lunes. Johnalexier
Juan Fernando Lara Salas